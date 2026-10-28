Thủ tướng mong muốn đối tác quốc tế không chỉ đầu tư, sản xuất tại Việt Nam mà cùng kiến tạo chuỗi giá trị mới

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư, sản xuất tại Việt Nam mà cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 28/10, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ gắn với tăng cường hợp tác quốc tế, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ. Hợp tác không thể chỉ dừng ở tuyên bố, cam kết mà phải chuyển hóa thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

VIỆT NAM HƯỚNG TỚI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KẾT NỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết 9 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01%, cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt trên 987 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD.

Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 và chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao từ tháng 7/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, giai đoạn 2026–2030 có ý nghĩa bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển các động lực tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển cho địa phương, vùng và các cực tăng trưởng.

Thông điệp nhất quán của Việt Nam là không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn là đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, cùng các đối tác kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam” mà “đầu tư cùng Việt Nam”; không chỉ “sản xuất tại Việt Nam” mà cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực, toàn cầu.

BỐN ĐỀ XUẤT HỢP TÁC VÀ CAM KẾT HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Để hiện thực hóa tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam đào tạo tài năng số, nhân lực khoa học - công nghệ mũi nhọn, nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp và người lao động.

Thứ ba, xây dựng cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập những cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới một cách nhanh chóng, rộng rãi và an toàn.

Thứ tư, huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được định hướng trở thành nơi kết nối hiệu quả nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam trân trọng các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; mỗi dự án tiềm năng có lộ trình thúc đẩy cụ thể; mỗi vướng mắc chính đáng được xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Theo Thủ tướng, bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay gồm vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò của khu vực tư nhân cần được kết nối thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và sản phẩm cụ thể.

Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; doanh nghiệp tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực.

Thủ tướng kỳ vọng với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, lâu dài.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: sẵn sàng hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển; sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và hành động vì tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.