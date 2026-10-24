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Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam – Bỉ tương xứng với tiềm năng

H Hà Lê

Hội kiến lãnh đạo Nghị viện Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoan nghênh Hạ viện Bỉ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, ngày 23/10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Lãnh đạo Nghị viện Bỉ khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, phía Bỉ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Đặc biệt, lãnh đạo Nghị viện Bỉ thông báo Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) đêm 22/10/2026, ngay trước thềm cuộc hội kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hoan nghênh quyết định này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Nhà vua Bỉ Philippe đã trực tiếp thông báo tin vui trong cuộc hội kiến trước đó cùng ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng việc phê chuẩn EVIPA sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư, nhất là giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến nay thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023), thể hiện tình hữu nghị, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia đối với những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại trụ sở Nghị viện Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại trụ sở Nghị viện Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đánh giá hợp tác thương mại Việt Nam – Bỉ thời gian qua tăng trưởng tích cực nhưng chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần khai thác tốt hơn những điều kiện thuận lợi, đặc biệt là kết nối cảng biển, không chỉ trong vận tải hàng hóa mà còn mở rộng sang kinh tế, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Nghị viện Bỉ ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới; thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, đưa khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Về hợp tác nghị viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký tháng 2/2025; duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò các Nhóm nghị sĩ hữu nghị và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

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