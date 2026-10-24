Việt Nam – Bỉ thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Tại cuộc hội đàm ngày 23/10 ở Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và quốc phòng – an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, ngày 23/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại thủ đô Brussels.

THÚC ĐẨY NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Thủ tướng Bart De Wever nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm, khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, Thủ tướng Bart De Wever khẳng định Bỉ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á, mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever﻿ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot.(Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của Bỉ trong Liên minh châu Âu (EU), cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ đối với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào tháng 10/2023.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam – Bỉ, đặc biệt kể từ khi thiết lập Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hiện có; đẩy mạnh kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa hợp tác quốc phòng – an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới, tập trung vào đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thực thi pháp luật và chia sẻ thông tin.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC KINH TẾ, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong những lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, gồm phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam; khẳng định Việt Nam cam kết tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài.

Sau gặp hẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam – EU, phát huy hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Xác định khoa học – công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, hai bên nhất trí tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế và chip bán dẫn.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, an sinh xã hội để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – EU.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam – Bỉ phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Bart De Wever thăm Việt Nam. Thủ tướng Bỉ trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.