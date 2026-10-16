Thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và thương mại Việt Nam - Lào

Trong các cuộc tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh: TTXVN

* Chiều 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; đánh giá cao những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế và giáo dục - đào tạo.

Để quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, coi đây là định hướng chính trị cao nhất để cụ thể hóa hợp tác; đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh: TTXVN

Hai bên cần tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, logistics; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường đầu tư, thương mại, kết nối thị trường, nâng cao tính bổ trợ và gắn kết giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển đất nước; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ cấp chiến lược; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Vilay Lakhamphong khẳng định Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; phối hợp thể chế hóa, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quochoi.vn

Đặc biệt, cần đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, kinh tế số và hợp tác biên giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế; chuẩn bị tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Ông Vilay Lakhamphong khẳng định hai bên đã thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.