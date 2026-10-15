Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm…

Ảnh minh hoạ: Phan Nam

Chiều 15/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2026. Báo cáo của Bộ tại buổi họp cho thấy trong 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 10,31%; tăng liên tục qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước ở cả ba quý đầu năm.

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT TRONG 20 NGÀNH KINH TẾ CẤP I

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hoạt động xây dựng dẫn đầu tăng trưởng 9 tháng, là ngành tăng nhanh nhất trong 20 ngành kinh tế cấp I (12,22%); vận tải, kho bãi đứng thứ ba (10,78). Toàn ngành chiếm 17,42% GDP, đóng góp 19,71% mức tăng của nền kinh tế; đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong 9 tháng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ rất khả quan, nhiều doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt 92,95% kế hoạch năm.

Với lĩnh vực bất động sản, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với quy mô 183.293 căn. Trong đó, có 140.492 căn hộ nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê.

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến 2030.

Công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu cũng đạt được kết quả ghi nhận đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê. đã hoàn thành hơn 8.300 căn, đạt tỉ lệ 48% kế hoạch năm; dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt tỉ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Đối với công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông, báo cáo của Bộ cho biết trong 9 tháng qua, trên toàn quốc hoàn thành, đưa vào khai thác hoàn chỉnh 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước lên 3.345 km, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn - Cà Mau; xây dựng mới 362 km và nâng cấp, cải tạo 68 km đường quốc lộ, trên toàn quốc hiện có 24.595 km đường quốc lộ, 1.701 km đường ven biển; các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; nhiều dự án đạt tỉ lệ giải ngân cao.

Bộ cũng đã tăng cường đôn đốc các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình, công tác nghiệm thu, và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh: Phan Nam

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với 09 dự án thuộc phạm vi quản lý (gồm 04 dự án đường sắt, 03 dự án đường bộ và 02 dự án đầu tư ngoài ngân sách). Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác quyết toán, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí vốn, xử lý các kết luận thanh tra, hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều chỉnh tiến độ dự án, xác định phương án tiếp tục đầu tư hoặc chuyển giao dự án; đến nay, các nội dung này đã được xử lý hoặc được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án xử lý, được Bộ Tài chính cập nhật vào Nhóm 1 (nhóm dự án không còn khó khăn, vướng mắc) trên Hệ thống 751.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhận định những kết quả trên là cơ sở quan trọng để ngành Xây dựng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức còn đặt ra, nhất là tiến độ một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu xây dựng và việc tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là các dự án luật, bộ luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển đô thị, vận tải và bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Trong đó, với công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ tiếp tục tiếp thu ý kiến về hồ sơ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ, Quốc hội hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (tháng 10/2026).

Xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới theo yêu cầu của cấp trên; Nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030.

Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Với công tác quản lý nhà nước về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu; tổ chức thi công khoa học, linh hoạt để hoàn thành các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống ITS,...) của các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai 08 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, bảo đảm hoàn thành đồng bộ các công trình và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, công tác tái định cư; đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tăng cường nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Xây dựng và giao thông vận tải.

Tăng cường thực hiện công tác công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; Xác định danh mục, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức xây dựng áp dụng cho các công trình giao thông trọng điểm. ..