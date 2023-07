Thực hiện 13 dự án, TP.HCM cần thu hồi gần 300ha đất năm 2023

Tại Kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND TP.HCM khoá X sáng 10/7/2023, UBND TP.HCM đã trình HĐND thành phố thông qua danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

Nhằm thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2023 và trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, hồ sơ pháp lý đáp ứng đủ điều kiện, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Danh mục này có 13 dự án. Trong đó, có 6 dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với tổng diện tích 226,32ha và 7 dự án cần thu hồi đất đã được HĐND TP.HCM thông qua nhưng quá 3 năm chưa thực hiện với tổng diện tích cần thu hồi 61,38ha.

6 dự án đăng ký mới năm 2023 gồm: Đề án tu bổ, tôn tạo, tái hiện, xây dựng mới di tích lịch sử quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (quận 5, nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh), thu hồi 0,25 ha; Xây dựng cầu Dân Sinh (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), thu hồi 0,04 ha; Trạm biến áp 500kV Củ Chi và các đường dây đấu nối, thu hồi 11,95 ha; Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát - Rạch Nước Lên tại quận 12 (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn), thu hồi 10,04 ha; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, thu hồi 204,29 ha ở các xã Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Nhuận Đức, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng và Phước Thạnh (huyện Củ Chi).

7 dự án cần thu hồi đất đã được HĐND TP.HCM thông qua nhưng quá 3 năm chưa thực hiện gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa (từ đường Tân Kiên - Bình Lợi) đoạn từ cầu Kênh B đến đường Thanh Niên, thu hồi 8,56 ha; Phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú (Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh), thu hồi 0,40 ha.

Bốn dự án ở huyện Nhà Bè là kè chống sạt lở bờ rạch Tôm Nhánh Phú Xuân, bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2, công trình chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng, nạo vét thoát nước rạch Xóm Củi khu vực quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè với tổng diện tích đất cần thu hồi là 4,75 ha.

Cùng với đó là dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức với diện tích đất cần thu hồi hơn 47ha.

Theo UBND TP.HCM, 13 dự án nói trên là các dự án công trình công cộng, phục vụ nhu cầu cần thiết của thành phố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ chỉnh trang phát triển đô thị.

Qua rà soát, 13 dự án này đã đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2023. Sau khi được thông qua, UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức thu hồi đất theo quy định.

Ngoài ra, tại kỳ họp, Ban Đô thị HĐND TP.HCM cũng báo cáo thẩm tra về danh mục dự án thu hồi đất mà UBND TP.HCM trình. Theo đó, có 9/13 dự án Ban Đô thị HĐND TP.HCM đánh giá đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đã được bố trí vốn đầu tư công năm 2023 để thực hiện dự án.

Ban Đô thị HĐND TP.HCM không thống nhất đề xuất thu hồi đất của UBND TP.HCM với 4 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; Xây dựng công trình chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng; Xây dựng Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội và dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Xây Dựng đến nút giao thông vành đai 2.