Thương hiệu Việt chiếm 51,1% trong hệ sinh thái tìm kiếm trên Agentic AI

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các thương hiệu Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua việc ứng dụng SEO/GEO (Search Engine Optimization - tối ưu hóa công cụ tìm kiếm/Generative Engine Optimization - tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tạo sinh) và Agentic AI.
Khảo sát “The State of Consumer AI in Vietnam” của Decision Lab, có 78% người tiêu dùng trực tuyến trên toàn quốc đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong vòng ba tháng trước khảo sát, trong đó 33% sử dụng AI hằng ngày. ChatGPT là nền tảng phổ biến nhất, với tỷ lệ sử dụng đạt 81%. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành một kênh tìm kiếm và khám phá thương hiệu bên cạnh các công cụ tìm kiếm truyền thống.
Còn báo cáo “Vietnam AI Visibility Benchmark” do Hashmeta thực hiện vào tháng 9/2026, khảo sát 395 thương hiệu thuộc 20 ngành tại Việt Nam. Thống kê cho thấy hơn 2,1 triệu lượt thương hiệu được AI trích dẫn trong các câu trả lời tìm kiếm. Trong đó, các thương hiệu Việt Nam chiếm 51,1% tổng số lượt trích dẫn. Kết quả này cho thấy thương hiệu Việt đã bắt đầu có sự hiện diện đáng kể trong hệ sinh thái AI Search.
Tại buổi công bố sự hợp tác giữa AKA Digital (thuộc Lava Digital Group) và Hashmeta AI (công ty quản lý AI Search và AI Visibility có trụ sở tại Singapore) chiều 4/11, ông Gabriel Tay, Giám đốc Tư vấn và Chiến lược Hashmeta.ai, cho biết người tiêu dùng Việt Nam ngày càng sử dụng AI để tìm kiếm thông tin và khám phá sản phẩm. AI Visibility không chỉ là một hoạt động riêng lẻ mà là một phần trong bức tranh công nghệ marketing tổng thể.
Theo ông Gabriel Tay, thay vì chỉ quan tâm thương hiệu có xuất hiện trên Google hay không, doanh nghiệp cần quan tâm liệu AI có nhận biết, nhắc đến và đề xuất thương hiệu của mình khi người dùng đặt câu hỏi hay không. Đây chính là lý do AI Visibility đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới, đòi hỏi các nhà lãnh đạo marketing phải chủ động theo dõi và cải thiện sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng AI.
Trong khuôn khổ hợp tác, Hashmeta cung cấp nền tảng SEO/GEO ứng dụng Agentic AI, trong khi Lava/AKA Digital đóng góp sự am hiểu thị trường Việt Nam. Mô hình tự phục vụ (self-serve) này giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với các năng lực SEO/GEO, chuyển từ quy trình thủ công sang phương pháp theo dõi và cải thiện AI Visibility một cách hệ thống và liên tục.
“Với sự phát triển không ngừng của AI và xu hướng tìm kiếm thông tin mới, các thương hiệu Việt có cơ hội lớn để nâng cao vị thế và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việc đầu tư vào AI Visibility và ứng dụng SEO/GEO sẽ là chìa khóa giúp các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai”, ông Gabriel Tay khẳng định.
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