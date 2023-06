Tiền vẫn “say” ở cổ phiếu đầu cơ

Độ rộng bắt đầu co hẹp rất nhanh trong phiên sáng nay và tất cả các chỉ số đều từ từ tăng tốc trượt dốc. Tuy nhiên phần lớn số mã ngược dòng tăng giá vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ và thanh khoản rổ Smallcap có tín hiệu tăng mạnh. HoSE có 12 mã đang kịch trần thì 7 mã thuộc Smallcap.

Tổng giá trị khớp lệnh trong rổ Smallcap sàn HoSE đã đạt gần 1.203 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên từ chỗ tăng 1,08% với số mã tăng giá gấp 3 lần số giảm, đến cuối phiên chỉ số VNSmallcap đã co lại còn tăng 0,25% với độ rộng cân bằng 95 mã tăng/82 mã giảm.

Hiện nhóm này có 7 cổ phiếu kịch trần và 57 mã khác tăng từ 1% trở lên. Nhóm tăng khỏe nhất phần lớn là thanh khoản nhỏ, chỉ 13/57 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Đáng kể nhất là LGL khớp 14,4 tỷ đồng, giá tăng trần 6,95%; TTF khớp 73,1 tỷ, giá tăng 6,49%; DLG khớp 21 tỷ, giá tăng 5,3%; HQC khớp 74,8 tỷ giá tăng 2,58%; DRH khớp 34,6 tỷ, giá tăng 2,11%...

Nhóm vốn hóa trung bình giao dịch yếu về giá, dù thanh khoản vẫn lớn nhất sàn HoSE với 2.930 tỷ đồng, chỉ số tăng nhẹ 0,13%. DIG tăng 2,34% với giao dịch lớn nhất thị trường 300,4 tỷ đồng. GEX tăng 2,59% với 277,5 tỷ, EIB tăng 2,46% với 153,4 tỷ…

Nhìn chung nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ vẫn còn khá mạnh, nhưng độ phân hóa yếu dần ở độ rộng thể hiện có áp lực chốt lời xuất hiện và bắt đầu đè giá xuống dần. Số cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trên HoSE là lúc 9h50 với 220 mã tăng/102 mã giảm. Tuy nhiên khi VN-Index bắt đầu lao xuống dưới tham chiếu lúc 10h55, độ rộng còn 185 mã tăng/162 mã giảm và kết phiên là 167 mã tăng/190 mã giảm. VN-Index giảm 0,17% tương đương -1,81 điểm.

VN-Index trượt dốc sáng nay đã khiến độ rộng co lại theo.

Mặc dù sức ép chính lên chỉ số này vẫn là nhóm VN30, đang giảm 0,41% với 9 mã tăng/20 mã giảm, nhưng độ rộng co lại là một biểu hiện kém tích cực. Các phiên trước nhóm vốn hóa nhỏ hầu như không bị ảnh hưởng bởi diễn biến của VN-Index. Sự thay đổi này cũng thể hiện tâm lý canh me chốt lời bắt đầu lớn dần lên. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì giá cổ phiếu đầu cơ thời gian qua tăng khá mạnh, dù nhà đầu tư có chậm nhịp thì vẫn kiếm lời tốt.

Với cổ phiếu blue-chips, lực cầu giá cao gần như không có. VN30-Index lúc mạnh nhất cũng chỉ tăng 0,25% so với tham chiếu và có màu xanh chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lác đác vài cổ phiếu tăng khá như GVR tăng cao nhất 3,85%, đến cuối phiên cũng co lại còn tăng 2,2%. NVL tăng cao nhất 3,33%, hiện còn 2,22%. PDR tăng cao nhất 3,08% hiện còn 1,03%... Khá may mắn là số giảm giá cũng mới trượt giảm xuống dưới tham chiếu và HDB là mã duy nhất giảm trên 1% (-1,09%). Các trụ giảm nhẹ như VCB, GAS, HPG, VRE, VIC, VPB, MSN, BID, TCB. SAB, VHM thuộc nhóm tăng nhưng cũng rất kém.

Tính về tỷ trọng, giao dịch trong rổ VN30 giảm nhẹ so với sáng hôm qua, đạt 1.737 tỷ đồng và chỉ chiếm 28,1% tổng khớp sàn HoSE. Với đà giảm giá, thanh khoản nhóm này có thể tăng tốt hơn vì dư mua vùng giá đỏ vẫn còn nhiều. Lúc này khối lượng giao dịch nhiều hay ít chủ yếu phụ thuộc vào cách bán của nhà đầu tư cầm cổ phiếu.

Khối ngoại sáng nay giao dịch mua tăng 84% so với sáng hôm qua, đạt 281,7 tỷ đồng ở HoSE, nhưng bán ra cũng vẫn cao hơn, đạt 373,5 tỷ đồng, tương đương bán ròng 91,7 tỷ. Tuy nhiên không có cổ phiếu nào bị xả lớn, nhiều nhất là CTG cũng chỉ bị rút 13,2 tỷ đồng. Phía mua cũng vậy, lớn nhất là DIG +8 tỷ.