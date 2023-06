Đỉnh điểm 35.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng 6

Áp lực trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn tiếp tục gia tăng trong T6/23, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên, VnDirect nhấn mạnh trong báo cáo thị trường trái phiếu vừa công bố.

Theo ước tính của VnDirect, trong T6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với T5/2023 số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.

Tính đến ngày 23/05/2023 có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

Trước đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong T5/23 tiếp tục trầm lắng, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ diễn ra tích cực, đã có thêm những tổ chức phát hành đàm phán thành công với trái chủ về gia hạn thời hạn trái phiếu.

Tính từ đầu tháng 5 cho đến ngày 23/05 không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào được thực hiện. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 26.137 tỷ đồng giảm 80% so với cùng kỳ.

Theo quan sát của VnDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 5. Tính đến ngày 23/05 đã có trên 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.

Trong báo cáo mới công bố gần đây, HSC cho rằng trong kịch bản cơ sở, khối lượng trái phiếu chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm nay.