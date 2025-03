Tiền vào ào ạt, thanh khoản cao kỷ lục 5 tháng

Giao dịch đã khởi sắc đáng kể trong phiên chiều nay khi dòng tiền lớn bắt đầu “phản công” mạnh mẽ. Diễn biến xoay trụ nhịp nhàng giữa VHM, VIC và các cổ phiếu ngân hàng đã nâng VN-Index vượt tham chiếu. Tuy đóng cửa chỉ số tăng nhẹ 2,54 điểm nhưng biên độ phục hồi trong phiên tới gần 14 điểm.

Ấn tượng nhất hôm nay là dòng tiền đổ vào thị trường cực mạnh. Sàn HoSE đạt giá trị khớp lệnh tới trên 20.071 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức cao nhất 5 tháng và cũng là phiên khớp lệnh vượt 20.000 tỷ đầu tiên kể từ đầu tháng 10/2024.

Nếu tính tổng giao dịch cả ba sàn, toàn thị trường ghi nhận mức thanh khoản 25.276 tỷ đồng. Như vậy ngưỡng thanh khoản “tỷ đô” đã trở lại ở thời điểm VN-Index nỗ lực đột phá qua vùng 1300 điểm để thoát khỏi “lời nguyền” kéo dài suốt cả năm 2024.

VN-Index đóng cửa chiều nay đã tiến lên cao hơn, đạt 1311,91 điểm, tăng 0,19%. Mức tăng tuy nhẹ nhưng là một thành công đáng ghi nhận, vì chỉ số gần như trọn phiên là đỏ. Từ chỗ thủng 1300 điểm rồi lại phục hồi mạnh mẽ gần 14 điểm trên nền thanh khoản rất cao cho thấy kỳ vọng đang được củng cố ngày càng vững chắc.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên vẫn là những đầu tàu dẫn dắt VN-Index đi lên. Thống kê cho thấy VHM, VIC là hai cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 tụt giá chiều nay. VHM lao dốc chiều nay tới 1,98% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 1,18% so với tham chiếu. VIC tụt khoảng 0,47% thành giảm 0,24% so với tham chiếu. Tuy hai trụ lớn này khiến VN-Index mất điểm nhưng loạt blue-chips khác lại phục hồi và tăng tốt đã bù đắp lại hết. Thống kê rổ này có 25 mã tăng giá so với phiên sáng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng hồi giá rất ấn tượng. TCB tăng đột phá ngay sau khi thị trường mở cửa trở lại. Từ chỗ tăng nhẹ 0,19% buổi sáng, trụ này đóng cửa tăng 5,36%, tương đương riêng chiều nay tăng khoảng 5,16%. Vốn hóa của TCB hiện đứng thứ 5 trong VN-Index và biên độ cực mạnh này đã đem về 2,4 điểm. Cổ phiếu này đã đạt 27.500 đồng, gần chạm tới đỉnh cao lịch sử 28.120 đồng ngày 5/7/2021. Một trụ ngân hàng khác là CTG chiều nay cũng phục hồi tới 1,46% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 0,85% so với tham chiếu. MBB, STB là hai mã ngân hàng khác phục hồi ấn tượng.

Ngoài ngân hàng, MSN và MWG cũng có màn leo dốc ngoạn mục. MSN buổi sáng yếu ớt, giảm 0,74% nhưng đến chiều tăng thẳng đứng, đóng cửa trên tham chiếu 1,62%. Như vậy riêng phiên chiều MSN cũng đã tăng 2,37%. MWG phiên sáng giảm nhẹ 0,17%, cuối ngày cũng thành tăng 1,19%.

Nhiều cổ phiếu vẫn đóng cửa trong sắc đỏ nhưng đại đa số đã "thoát đáy".

Một điều đáng tiếc là nhiều cổ phiếu lớn phục hồi chưa đủ tốt. VCB, BID là hai mã vốn hóa lớn nhất vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. FPT, HPG, VPB cũng tương tự dù giá không còn đóng cửa ở mức thấp nhất. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ có 3 mã tăng còn lại toàn giảm. Điều này ảnh hưởng nhiều đến mức tăng điểm số, dù về cơ bản cổ phiếu vẫn phục hồi tích cực.

Độ rộng VN-Index cuối phiên đã trở lại trạng thái phân hóa với 211 mã tăng/260 mã giảm. Chốt phiên sáng độ rộng còn rất tệ 100 mã tăng/341 mã giảm. Hơn trăm cổ phiếu đổi màu giá là một kết quả tích cực. Những cổ phiếu thanh khoản ấn tượng nhất ở phía tăng là TCB, MBB, MSN, MWG, EIB, KBC, GVR, BAF, VTP, HDC, HHV, YEG, CTD đều đạt trên trăm tỷ đồng và giá tăng hơn 1%. Các mã thanh khoản ít hơn như TCO, QCG, HAX, PHR, QNP thậm chí tăng hơn 3%.

Ở phía giảm cũng còn không ít cổ phiếu đóng cửa thấp hơn nhiều so với tham chiếu. Điều an ủi là những mã này chỉ là chưa phục hồi đủ mạnh mà thôi, còn tất cả đều thoát đáy. VIX, EVF, ORS, LPB, VND, TCH… dù còn “đỏ đậm” với thanh khoản rất cao nhưng cũng không kém bằng phiên sáng. Tính chung toàn sàn HoSE vẫn còn 85 cổ phiếu giảm hơn 1% cuối ngày.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra khá mạnh, chiều nay thêm 135,8 tỷ đồng ròng nữa trên HoSE, nâng tổng mức bán ròng cả ngày lên 323,5 tỷ. TPB bị xả ròng 149,7 tỷ đồng, SSI -60,7 tỷ, BID -59,5 tỷ, STB -55,8 tỷ, HDB -45,4 tỷ, VIX -43,3 tỷ… Phía mua ròng có VNM +137,5 tỷ, VCI +74,8 tỷ, VHM +51,1 tỷ, MWG +50,4 tỷ, GVR +44,3 tỷ, VGC +32,6 tỷ.