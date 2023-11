Tiền vào cổ phiếu vừa và nhỏ, nhóm chứng khoán bùng nổ với tin KRX

Nhịp phục hồi đã không ổn định trong phiên chiều khi dòng tiền vào mua chững lại và đến sát đợt ATC thậm chí VN-Index còn đỏ. Rất may một số cổ phiếu trụ còn hoạt động tốt, VIC được kéo giật lên ở đợt ATC tới hơn 1% giúp chỉ số đóng cửa trên tham chiếu 2,47 điểm. Dù có yếu tố đẩy trụ, điểm tích cực là độ rộng thể hiện được sự phân hóa và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ phục hồi tốt, đặc biệt nhóm chứng khoán tăng rực rỡ.

Một trong những lý do khiến VN-Index khá vất vả mới giữ được màu xanh trong phiên chiều là dòng tiền vào nhóm VN30 hơi kém. Rổ này phiên chiều chỉ giao dịch được gần 2.408 tỷ đồng, chỉ tăng chưa tới 2% so với phiên sáng. VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,06% so với tham chiếu do cú nhảy giá của VIC tác động hạn chế.

So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 có 13 mã chiều nay tăng cao hơn, 11 mã tụt giá. VCB tăng 0,58%, GVR tăng 2,83% là hai trụ kéo điểm tốt nhất cho VN-Index, nhưng thực chất chiều nay đứng im. Toàn bộ biên độ tăng đã có phiên sáng. VIC, SSI là hai cổ phiếu tăng tốt nhất phiên chiều và lọt vào nhóm 5 trụ mạnh nhất. VIC cả buổi chiều không tốt hơn buổi sáng, nhưng đợt ATC lại nhảy từ tham chiếu 42.200 đồng lên 42.700 đồng, tương đương tăng 1,18%. SSI mới là cổ phiếu khác biệt, tăng liên tục chiều nay thêm 2,53% so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,86%.

SSI là đại diện cho nhóm cổ phiếu chứng khoán bùng nổ buổi chiều. Thông tin kiểm thử hệ thống KRX đợt áp chót từ hôm nay 20/11 đã giúp cổ phiếu nhóm này thu hút được dòng tiền mạnh mẽ. Theo kế hoạch hệ thống KRX sẽ chạy kiểm thử đến cuối tháng 12 tới để chính thức vận hành. Toàn bộ cổ phiếu nhóm chứng khoán trên các sàn chỉ còn 4 mã đỏ là CSI, PHS, VFS và DSC. Tới 10 mã trong nhóm tăng từ 1% tới 2% và 13 mã khác tăng trên 2%, trong đó BSI kịch trần. Nhóm trụ cũng mạnh với HCM tăng 2,26%, VND tăng 4,69%, VCI tăng 2,36%, MBS tăng 3,88%, FTS tăng 3,54%, CTS tăng 5,62%, SHS tăng 3,45%...

Sự hưng phấn ở nhóm cổ phiếu chứng khoán không “kích” được giao dịch ở nhóm blue-chips, nhưng tác động tốt lên các mã vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 0,53%, Smallcap 0,94%. Độ rộng của VN-Index cũng cải thiện đáng kể chiều nay: Chốt phiên sáng HoSE mới có 117 mã tăng/361 mã giảm, kết phiên có 203 mã tăng/314 mã giảm. Trong khi đó rổ VN30 lại kém đi, chỉ còn 10 mã tăng/14 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất HoSE hôm nay chủ yếu là các mã chứng khoán và bất động sản, hầu hết tăng giá mạnh.

Thanh khoản thị trường chung hôm nay là thấp hơn so với phiên bán tháo cuối tuần trước, nhưng về tỷ lệ, dòng tiền đang không tập trung vào nhóm blue-chips VN30. Cụ thể, thanh khoản rổ này chỉ còn chiếm 31,6% sàn HoSE, mức thấp nhất trong vòng 6 phiên. Midcap khá nhất, thanh khoản chiếm 53,5% sàn, cao nhất trong 6 phiên. Smallcap duy trì thị phần hơn 10% sang phiên thứ 3 liên tiếp sau 18 phiên dưới mức này.

Sàn HoSE cả phiên có 20 cổ phiếu thanh khoản trên 200 tỷ đồng thì chỉ có 6 mã thuộc rổ VN30. Không có gì bất ngờ khi 3 mã chứng khoán dẫn đầu là SSI, VIX và VND, khớp tương ứng 842 tỷ, 805 tỷ và 787 tỷ đồng. Các cổ phiếu bất động sản tầm trung như DIG, PDR, KBC, NVL, DXG, HAG cũng thuộc nhóm thanh khoản cao này và giá tăng tốt.

Do phiên chiều hôm thứ Sáu tuần trước xuất hiện bán tháo thanh khoản rất cao, nên chiều nay giao dịch yếu hơn đáng kể. Tính chung HoSE và HNX buổi chiều chỉ khớp thêm được 8.607 tỷ đồng, thấp hơn chiều phiên trước tới 51%. Tổng giá trị khớp cả phiên ở 2 sàn đạt 16.960 tỷ đồng, giảm 34%. Tuy vậy phiên giao dịch trên ngưỡng 25 ngàn tỷ thường là đột biến, còn tính trung bình tuần trước giao dịch cũng chỉ 18.793 tỷ đồng/phiên và có ngày còn chưa tới 15 ngàn tỷ khớp lệnh. Do vậy ngưỡng giao dịch gần 17 ngàn tỷ đồng chưa kể thỏa thuận hôm nay không phải là nhỏ.

HoSE kết phiên với 81/203 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu. 21 cổ phiếu trong nhóm này giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên, 20 mã khác thanh khoản từ 10 tỷ tới dưới 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn tiếp tục duy trì mua ròng với khoảng 181,7 tỷ đồng nữa trên HoSE. Phiên sáng khối này đã mua ròng 283,7 tỷ đồng. Như vậy khối này đã có phiên đảo chiều mua ròng trở lại khá tốt sau khi xả ròng hơn 1.053 tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Giao dịch mua ròng nhiều tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND +179,1 tỷ, SSI +68,4 tỷ, VND +36,6 tỷ, HDB +33.1 tỷ, TPB +28,6 tỷ, VCB +27,3 tỷ, DXG +20,6 tỷ.