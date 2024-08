Tiền vào nhiều hơn, cổ phiếu tăng bứt phá, khối ngoại cũng “đua”

Thị trường khởi sắc hơn nhiều trong phiên chiều nay, khi dòng tiền bắt đầu hưng phấn. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 82% so với buổi sáng và độ rộng đột biến. VN-Index đóng cửa tăng 1,27% sát mức cao nhất ngày. Khối ngoại ghi nhận mua ròng hơn 478 tỷ đồng trong buổi chiều.

Nhìn chung diễn biến giá tăng lên và thanh khoản tăng luôn là hiệu ứng của lực cầu chủ động. Buổi sáng thị trường “dặt dẹo” đi ngang biên độ rất hẹp, nhưng đến chiều tình thế khác hẳn. Biên độ tăng nổi bật của một số cổ phiếu tạo hưng phấn rất lớn khi các mã này có dòng tiền cực kỳ ấn tượng tham gia mua.

FPT, MWG, SSI tuy không phải là những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường nhưng diễn biến giá tạo cảm hứng rất mạnh. FPT có nhịp bứt tốc cực nhanh chỉ ngay vài phút khi bước vào phiên chiều. Đặc biệt dòng tiền ở FPT rất lớn, riêng chiều nay đã khớp tới gần 514 tỷ đồng và giá bay cao thêm 3,26% so với phiên sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 4,53% so với tham chiếu. FPT là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5 thị trường nên tác động khá mạnh tới VN-Index. MWG còn dữ dội hơn, giá tăng thêm 3,63% với giao dịch lớn nhất thị trường 846,5 tỷ đồng, nâng tổng mức tăng cả ngày lên 5,13% và thanh khoản tới 1.129 tỷ đồng. SSI cũng rất ổn, giá tăng thêm 2,79% nữa trên nền thanh khoản 348,7 tỷ đồng, đóng cửa tăng tổng cộng 4,33% và 462,9 tỷ đồng.

FPT, MWG và SSI cũng là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua hỗ trợ rất nhiều. Buổi sáng cả 3 mã này được mua ròng hầu như không đáng kể, nhưng kết phiên ghi nhận FPT +159 tỷ đồng, MWG +145,4 tỷ và SSI là 42 tỷ.

Thống kê trong rổ VN30 có tới 24 cổ phiếu tăng giá so với buổi sáng, trong đó 11 mã tăng thêm từ 1% trở lên. Chỉ số VN30 chốt phiên sáng mới tăng 0,65%, đóng cửa tăng tới 1,73% với 18 mã tăng trên 1% so với tham chiếu. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng vọt 125% so với phiên sáng, đạt 4.298 tỷ đồng. Tiếc rằng trong 4 mã đỏ có cả GAS giảm 0,12%, VHM giảm 1,06%, VIC giảm 1,44%, đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa thị trường.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay.

Mở rộng ra cả sàn HoSE, độ rộng đã thay đổi cực nhanh khi làn sóng mua vào ở cá blue-chips dẫn dắt điểm số. Cuối phiên sáng độ rộng đã khá tốt với 238 mã tăng/136 mã giảm nhưng đóng cửa là 329 mã tăng/86 mã giảm. Buổi sáng sàn này cũng mới có 71 cổ phiếu tăng hơn 1%, cuối phiên là 150 mã. Gần 30 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản vượt quá 100 tỷ đồng cho thấy sức mạnh dòng tiền mua là rất ấn tượng. Ngoài các blue-chips vừa kể trên, nhóm chứng khoán nhiều mã rất xuất sắc như VCI tăng 4,5%, VIX tăng 2,25%, FTS tăng 6,9%, HCM tăng 4,37%, VND tăng 3,06% và thanh khoản đều rất cao.

Các cổ phiếu nhỏ dĩ nhiên cũng hưởng lợi lớn trong tình thế giao dịch đầy hưng phấn này. SMC, FTS tăng kịch trần. BSI, APG, BFC, VTP, SGR, AGR, DGW, CMG, CTR, VGC dù thanh khoản không cao nhưng giá đều tăng trên 4%.

Nhóm cổ phiếu bị bỏ rơi hôm nay không nhiều mã đáng chú ý ngoài VHM, VIC. Trong 86 cổ phiếu đỏ, chủ yếu là các mã thanh khoản quá ít. HVN giảm 4,51% giao dịch 149,5 tỷ đồng, HNG giảm 2,86% với 13,7 tỷ, HAG giảm 2,79% với 128,5 tỷ, NHA giảm 1,49% với 30,1 tỷ, DLG giảm 2,38% với 11,1 tỷ là nhóm duy nhất đáng kể.

Điều bất ngờ là chiều nay nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào dữ dội. Tổng giá trị giải ngân buổi chiều trên sàn HoSE lên tới 1.367 tỷ đồng, gấp 2,8 lần phiên sáng. Phía bán ra giảm nhẹ với 888,8 tỷ, tương ứng mua ròng 472,8 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 422,1 tỷ nên cả ngày vị thế mua ròng khá nhỏ. Dù vậy ngoài VJC đã bị bán ròng mạnh từ sáng, chỉ có TCB -99,6 tỷ, VCB -37,3 tỷ, STB -35,2 tỷ, VHM -22,9 tỷ, VPB -22,4 tỷ, FRT -21 tỷ, VIC -20 tỷ là nổi bật. Bên mua có FPT +158,9 tỷ, MWG +145,4 tỷ, CTG +122,8 tỷ, VCI +60 tỷ, VNM +48,8 tỷ, SSI +42 tỷ, DGW +36,5 tỷ, MSN +35,4 tỷ, DGC +30,6 tỷ…

Phiên tăng mạnh cuối tuần giúp VN-Index vượt qua ngưỡng 1220 điểm, lên 1223,64 điểm. Như vậy chỉ số này đã phục hồi trở lại nền giá hồi tháng 7 vừa qua.