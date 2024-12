Tin Dùng Việt Nam 2024 vinh danh bộ 3 sản phẩm của Care For Việt Nam

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên được Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay. Trải qua 18 năm, chương trình Tin Dùng Việt Nam góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng, nhằm tạo sự thông hiểu, gắn kết vì sự phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam minh bạch và giá trị.

Được biết, CFVN là doanh nghiệp nằm trong top 3 ngành bán hàng trực tiếp cũng như dẫn đầu thị trường các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động được sản xuất và nhập khẩu chính ngạch từ New Zealand. Với lợi thế hơn 10 năm kinh doanh tại Việt Nam, các sản phẩm của công ty hiện có độ phủ nhiều tỉnh thành và chỉ được phân phối thông qua kênh Đối tác kinh doanh (hay Nhà phân phối).

Là một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, CFVN hiểu rõ một trong những thách thức đối với các doanh nghiệp là việc phải liên tục đổi mới và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong môi trường cạnh tranh ngày càng gắt gao. Chính vì vậy, với ý tưởng khởi đầu “nâng tầm sức khỏe Việt”, CFVN luôn nỗ lực tăng cường phát huy các các sáng kiến về nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của New Zealand- quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa bò. Các sản phẩm này không những được “đo ni đóng giày” phù hợp với thể trang người tiêu dùng Việt, có giá cả cạnh tranh mà còn giúp cho các khách hàng giải quyết nhu cầu thực tế của bản thân trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, nhất là sau đại dịch covid cũng như biến đổi khí hậu.

Ông Vũ Hải Dương - Phó Tổng giám đốc Care For Viêt Nam nhận bảng vinh danh cho bộ 3 giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Cuối năm 2023, từ việc tập trung phân phối sản phẩm, công ty đã hợp tác cùng Carefore Global New Zealand chủ động nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng như TPBS Colos IgGold, TPBS Trà diệp lục thảo mộc GreenBoost, TPBS Bột protein thực vật với collagen và biolactol FITBoost... Công ty kỹ càng trong việc lựa chọn các đối tác nhà máy sản xuất, trong đó, tất cả đều có giấy chứng nhận đăng ký RMP- tiêu chuẩn do chính phủ New Zealand ban hành, quy định các yêu cầu cao về an toàn và vệ sinh thực phẩm trong sản xuất sữa bột hay giấy chứng nhận Halal của NZIDT New Zealand, chứng chỉ HACCP 2023-2026 (CICC Trung Quốc) và chịu sự giám sát chặt chẽ bởi MPI (Ministry for Primary Industries)… Dây chuyền, hệ thống máy móc sản xuất ở các nhà máy sản xuất sữa hợp tác với công ty đều được tự động hóa hoàn toàn, giảm thiểu tối đa sự can thiệp của con người, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Các nhà máy đối tác của chúng tôi đều là những nhà máy uy tín hàng đầu về đảm bảo chất lượng sữa không chỉ ở New Zealand mà còn trên thế giới, được bảo chứng qua những con số bán hàng tại các thị trường tăng trưởng hằng năm. Vì vậy chúng tôi yên tâm hợp tác để đem đến những sản phẩm với chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam”, anh Vũ Hải Dương, Phó Tổng giám đốc Care For Việt Nam, chia sẻ.

Bộ 3 sản phẩm Colos IgGold, GreenBoost, FITBoost dù mới ra mắt nhưng nằm trong top 10 nhóm chăm sóc sức khỏe trong chương trình Tin Dùng Việt Nam 2024 phần nào phản ánh được sự thành công chiến lược phát triển đa dạng hóa các dòng sản phẩm cũng như năng lực cạnh tranh của công ty giữa thị trường đầy biến động. Đồng thời, là thành quả cộng hưởng từ niềm tin và chất lượng của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm của công ty.

Ông Vũ Hải Dương cho hay “Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi 3 bộ sản phẩm Colos IgGold, GreenBoost, FITBoost nằm trong top 10 nhóm chăm sóc sức khỏe trong chương trình Tin Dùng Việt Nam năm nay. Sự vinh danh này là nguồn động viên, khuyến khích chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy các sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tạo ra nhiều giá trị cộng thêm cho cả người dùng và Đối tác kinh doanh”.

Dựa vào phương châm "Làm chủ nghiên cứu - Làm chủ công nghệ - Làm chủ sản phẩm", CFVN xem đích tới của việc kinh doanh không chỉ là bán sản phẩm để đổi lấy lợi nhuận mà là kinh doanh phụng sự cộng đồng mới tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp, trong đó, nâng cấp chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Cũng theo chia sẻ từ vị lãnh đạo, trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và ra mắt nhiều dòng sản phẩm đa dạng hơn để giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người tiêu dùng.

Trước đó vào ngày 14/11, CFVN vinh dự được trao tặng chứng nhận "Doanh nghiệp vì Cộng đồng" tại sự kiện tôn vinh "Saigon Times CSR 2024" của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Sự công nhận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình vươn mình hướng đến tương lai của CFVN và cũng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của công ty trong hơn một thập kỷ vừa qua với các sáng kiến về chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng. Với sự ghi nhận đáng giá từ chương trình Saigon Times CSR, CFVN cam kết sẽ tiếp tục gắn kết giữa lợi ích kinh doanh với các giá trị bền vững, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.