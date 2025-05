Thị trường tiêu dùng dịp 1/6 “nóng” dần

Chuẩn bị cho mùa kinh doanh hè, tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên cả nước hiện đã chuẩn bị đa dạng các loại hàng hóa; các nhãn hàng thời trang giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm mới,… Cùng đó là hàng loạt các chương trình giảm giá, khuyến mãi phục vụ người tiêu dùng.

Đến các trung tâm thương mại, siêu thị trong những ngày này, người tiêu dùng có thể cảm nhận không khí mùa hè từ những mẫu trang trí, điểm trưng bày hàng hóa theo chủ đề mùa hè được ưu tiên tại các khu vực đẹp nhất. Cùng đó, các băng - rôn giảm giá, khuyến mãi được treo quảng cáo bắt mắt.

Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 tới đây, cùng với gia tăng hàng hóa dành cho trẻ em, đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, các trung tâm thương mại, siêu thị cũng quan tâm đến công tác décor, trang trí để tạo không khí và thu hút khách hàng đến "check in".

MUA SẮM TIẾT KIỆM CHO CẢ GIA ĐÌNH

Từ nay đến hết ngày 3/6, siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “25 triệu trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” với 2.500 sản phẩm giảm giá đến 50%. Theo đó, Lotte Mart giảm giá nhiều sản phẩm như: thú bông; lốc 4 sữa Milo 110ml các loại; bánh ăn sáng Kellogg’s Coco Galaxy; kẹo dẻo hươu cao cổ/Alpenliebe/Chupa Chups; hộp quà Children’s Day; hộp quà khủng long tinh nghịch Orion...

Ngoài ra, Lotte Mart cũng áp dụng khuyến mãi nhiều sản phẩm khác cho gia đình như nước xả vải Comfort phấn thơm; tã quần Bobby Ultra Jumbo; kem đánh răng trẻ em/lô 2 bàn chải Colgate; sữa tắm Bzu Bzu các loại… Ngoài ra, Lotte Mart triển khai chính sách ưu đãi “Siêu coupon - Siêu rẻ” áp dụng cho khách hàng thành viên có đơn hàng siêu thị từ 200.000 đồng.

Hệ thống siêu thị Winmart cũng triển khai chương trình khuyến mại “Hè thiếu nhi - giá mê ly”, qua đó giảm giá đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 cho hơn 200 mặt hàng thiết yếu chăm sóc trẻ em và gia đình. Bên cạnh đó, các sản phẩm nhà bếp như chảo, máy xay sinh tố, máy băm nhỏ thực phẩm, cốc, đũa thủy tinh… giảm giá từ 22 - 50%. Với những khách hàng có thẻ hội viên có thêm cơ hội tiếp cận chương trình giảm giá 20% khi mua sản phẩm rau sạch VinEco và thịt mát MEAT Deli và 100 sản phẩm giá sốc khác.

Tương tự, hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá các sản phẩm thực phẩm, rau xanh, hàng tiêu dùng thiết yếu, như giảm giá từ 20 - 40% các loại rau củ quả như xà lách Iceberg, bắp cải trắng, xoài keo, dưa hấu, bí đao, bắp Mỹ ngọt, dứa... Các mặt hàng gia dụng như máy hút bụi, bàn ủi, máy sấy tóc, máy xay sinh tố... cũng được giảm giá lên đến 50%.

Tại hệ thống siêu thị Go! từ nay đến hết ngày 4/6 triển khai chương trình khuyến mãi “Ở GO! – Giá luôn tốt” với mức giảm giá lên đến 50%. Cụ thể, các loại bánh kẹo thiếu nhi được yêu thích như Oreo, KitKat, Hura, Custas, Chupa Chups, Meiji... đang được ưu đãi đến 30%, kèm theo các chương trình hấp dẫn như mua 2 tặng 1, mua 4 tính tiền 3. Cũng trong thời gian này, hệ thống siêu thị GO! tổ chức chương trình “Lễ hội Trái cây”, quy tụ hơn 15 loại trái cây tươi ngon trong nước và nhập khẩu với mức giảm đến 42%.

SÔI ĐỘNG DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Tại TP.HCM, nhiều điểm vui chơi giải trí cũng đang rộn ràng tung khuyến mãi, chuẩn bị hàng loạt hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ em và gia đình. Loạt hoạt động sôi động dịp 1/6 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường du lịch nội địa mùa hè 2025.

Một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách gia đình, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1) tổ chức tuần lễ Mừng Tết Đoan ngọ - Vui Tết thiếu nhi, mở đầu cho chuỗi hoạt động hấp dẫn và đa dạng trong mùa hè 2025. Tuần lễ này nằm trong chương trình Vui hè cùng Thảo Cầm Viên diễn ra 27.5 - 1.6. Đặc biệt, 17h - 20h30, đơn vị miễn phí vé vào cổng.

Sự kiện có hơn 20 hoạt động trải nghiệm truyền thống và nghệ thuật sáng tạo như vẽ tranh, trải nghiệm làm bánh truyền thống cùng trẻ; trải nghiệm không gian văn hóa sách, làng nghề dân gian; 100 món ngon đặc sản 3 miền và ẩm thực quốc tế. Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay đây là chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi đồng thời, tạo điểm nhấn du lịch văn hóa cho TP.HCM dịp hè.

Còn tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức), đơn vị tổ chức tặng vé cổng cho trẻ em cao từ 1 - 1m4 (áp dụng 1 trẻ em đi cùng 1 người lớn) trong ngày 1/6 và giảm 50% vé vào cổng cho học sinh có giấy khen giỏi, xuất sắc năm học 2024 - 2025 (áp dụng từ ngày 1/6 - 31/8).

Dịp này, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên còn tổ chức Lễ hội trái cây Nam Bộ 2025, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Chợ trái cây Nam Bộ, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, chương trình nghệ thuât... hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho phụ huynh và trẻ nhỏ.

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Lễ hội Hương sắc phương Nam 2025 (từ ngày 29/5 - 1/6) cũng hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều món ngon đậm đà bản sắc phương Nam cùng các hoạt động gắn kết, bảo vệ môi trường đặc sắc khác.

Thông tin về Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest lần 3 năm 2025, bà Lê Thị Thu, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM cho biết, lễ hội có chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (số 36 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3) trong 3 ngày (30 đến 1/6).

Lễ hội năm nay thiết kế nhiều không gian với chuỗi hoạt động đặc sắc như: Không gian "Sách và tri thức", "Kết nối và hội nhập"; Không gian "Trẻ em với tương lai"; Không gian "Thế giới ẩm thực"; Không gian “Gia đình cùng vui”; Các hoạt động nghệ thuật, giao lưu và biểu diễn; Chuỗi hoạt động "Gia đình mình là số 1"; Hoạt động "Chia sẻ yêu thương" và "Sống xanh"...

Điểm nhấn đáng chú ý tại Kids Fest 2025 là những trải nghiệm mới cho trẻ em gắn với công nghệ như: Sân chơi lập trình và thuyết minh "Em vẽ thành phố tương lai", không gian trải nghiệm STEAM, lập trình và lắp ráp robot, drone soccer, trải nghiệm AI, thực tế ảo VR, đua xe sa bàn, điều khiển robot, khoa học vui, chuyến xe tri thức, tranh 3D, khám phá thiên văn học; trải nghiệm các thiết bị thông minh từ các thương hiệu công nghệ...