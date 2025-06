“Ác mộng đêm hè” của du lịch châu Âu

Du lịch châu Âu phải đối mặt với nhiều khó khăn vào mùa hè này khi nhu cầu đi lại từ các hầu hết các thị trường đường dài quan trọng đều giảm. Khảo sát từ Ủy ban Du lịch Châu Âu (ETC) ngày 10/6 cho biết khoảng 33% người tham gia khảo sát ở Mỹ có kế hoạch đến thăm châu Âu vào mùa hè năm nay, giảm 7% so với mức của năm ngoái.

Trước đó, khách du lịch Mỹ đến Vương quốc Anh vào năm 2023 đã ghi nhận mức kỷ lục là 5,1 triệu. Trong khi đó, Mỹ cũng là một trong 5 quốc gia mang lại nhiều tiền mặt nhất cho nền kinh tế Pháp nhờ du lịch vào năm ngoái.

Sự suy giảm hứng thú với mùa hè ở châu Âu không chỉ giới hạn ở du khách Mỹ. Trong khảo sát của ETC, khoảng 39% số người trả lời cho biết họ đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ châu Âu vào năm 2025, so với 41% vào năm 2024, bao gồm tỷ lệ giảm từ Brazil, Canada và Nhật Bản.

Nhận thức về chi phí cao vẫn là rào cản được trích dẫn nhiều nhất đối với việc đi du lịch đến châu Âu, được gần một nửa số người được hỏi không có kế hoạch đi du lịch đến khu vực này đề cập. Con số này đánh dấu mức tăng đáng kể 7% so với mùa hè năm ngoái, phản ánh sự nhạy cảm ngày càng tăng về giá trong bối cảnh lạm phát và tỷ giá hối đoái thay đổi.

Ý định đến thăm châu Âu đã giảm từ 41% năm 2024 xuống còn 39% trong năm nay.

Trong số những người trả lời ở Hoa Kỳ và Brazil, nơi mà bất ổn kinh tế và nhạy cảm về chi phí nghiêm trọng hơn, hơn một nửa cho biết chi phí đi lại là yếu tố ngăn cản chính. Thời gian nghỉ phép hạn chế và sở thích nghỉ lễ trong nước cũng vẫn là những yếu tố quan trọng, đặc biệt là ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Ngược lại, du khách Trung Quốc quan tâm đặc biệt đến các chuyến đi mùa hè ở châu Âu. 72% số người được khảo sát từ quốc gia này cho biết họ đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ như vậy — tăng 10% so với năm trước.

"Xu hướng này được thúc đẩy bởi chính sách du lịch thuận lợi và sự chuyển dịch của người tiêu dùng sang ưu tiên hoàn thiện bản thân và trải nghiệm lối sống như du lịch", ETC cho biết.

Tuy nhiên, hơn 1/2 số lượng du khách Trung Quốc có xu hướng thay đổi ngân sách chi tiêu và hiện có khả năng "thắt lưng buộc bụng" nhiều hơn. Khoảng 29% người tham gia khảo sát dự định chi hơn 200 Euro (229 USD) một ngày, giảm 44% so với năm ngoái. Thay vào đó, phần lớn du khách Trung Quốc hiện chỉ muốn chi tiêu trong khoảng từ 100 đến 200 Euro mỗi ngày.

"Các địa danh nổi tiếng vẫn giữ vai trò quan trọng trong lựa chọn điểm đến của khách du lịch đường dài. Tuy nhiên tầm quan trọng của địa danh hấp dẫn chỉ ngang bằng với yếu tố điều kiện thời tiết phải thuận lợi", ETC cho biết.

Nhiều du khách đang chọn đi du lịch sớm hơn. Số người du lịch châu Âu vào tháng 5 và tháng 6 đã tăng từ 24% năm 2024 lên 34% năm nay.

Nhưng với nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C cùng lượng du khách đông đúc, một số điểm đến châu Âu đang chạy đua với thời gian để tìm cách làm nhiệt độ giảm bớt 5 độ C vào mùa hè. Theo CNN, Athens (Hy Lạp) từ lâu đã nóng nhưng chưa bao giờ nóng đến mức như hiện tại. Thành phố hiện là thủ đô có nhiệt độ cao nhất Âu lục và đã lập những kỷ lục mới về nhiệt độ - điều dường như đang trở thành "bình thường mới".

Cả khu vực Địa Trung Hải cũng đang ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Những ai đến vào tháng 7 và 8 sẽ phải đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan tiếp theo, theo cảnh báo từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia. Chính quyền nhiều địa phương đã phải ưu tiên triển khai các hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi thời tiết theo thời gian thực, lắp thêm vòi phun nước. Dịch vụ cứu hộ túc trực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

"Du khách đến từ xứ lạnh thường đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của nắng nóng", hướng dẫn viên du lịch Iris Plaitakis chia sẻ. Họ thường không đội mũ, mang ít nước và không lường trước được ở trên cao, nơi không có bóng râm, nắng sẽ gay gắt hơn nhiều. Trong khi đó, sóng nhiệt là nguyên nhân gây ra hơn 80% số ca tử vong liên quan đến thời tiết tại châu Âu, theo chuyên gia Ine Vandecasteele của Cơ quan Môi trường châu Âu.

Thời tiết đã thế, tình hình an ninh cũng chẳng bớt “nóng”. Greg Wilson, Giám đốc điều hành của Quotezone - trang trực tuyến toàn cầu về tư vấn an toàn và tiện ích du lịch tại Vương quốc Anh, cho biết: "Thật không may, nghiên cứu này cho thấy rằng hàng trăm khách du lịch truy cập Quotezone chỉ để phàn nàn về việc bị lừa đảo tại các điểm du lịch hàng đầu của châu Âu".

Trên tất cả các thị trường, ăn uống vẫn là ưu tiên hàng đầu về ngân sách (65%), tiếp theo là các hoạt động du lịch và cuối cùng mới là mua sắm.

Nạn chặt chém thức ăn đồ uống tại Ý đã trở thành vấn đề nghiêm trọng khiến nhiều du khách bức xúc. Kate Storm, blogger người Mỹ nổi tiếng về du lịch châu Âu, đã nhắc nhở du khách thận trọng về các loại phí dịch vụ "coperto", "servizio" và tiền boa ở các nhà hàng Ý. Ba loại phí này khác nhau và thực khách có thể phải trả cả ba.

Tại Pháp, tình hình còn tệ hơn với nạn trộm cắp mất kiểm soát. Theo nghiên cứu của Quotezone tại 50 điểm du lịch nổi tiếng châu Âu, Pháp có tới 4 trong 5 điểm du lịch được xếp hạng cao nhất về lừa đảo. "Tháp Eiffel mang tính biểu tượng ở Paris đã nhận được gần một nửa số lượng đề cập lừa đảo so với 49 điểm du lịch còn lại", ông Wilson cho biết.

Tương tự, trước quá nhiều thiệt hại phải đền bù, công ty bảo hiểm du lịch Úc Travel Insurance Direct đã buộc phải khuyến cáo khách hàng về những cái bẫy ngọt ngào khi du lịch ở Tây Ban Nha. Điển hình là lừa đảo tại bãi đậu xe bằng cách tiếp cận du khách theo cách thân thiện nhất như giúp đỗ xe hoặc hỏi đường, sau đó lấy trộm đồ trong xe.

Trang Quotezone khuyến cáo du khách không nên mang theo quá nhiều tiền mặt khi du lịch châu Âu, giữ thẻ ngân hàng kín đáo trong các túi khóa đeo trên người. Với vé tham quan, hãy đảm bảo rằng đặt trước vé cho các điểm tham quan tại các trang web chính thức giúp tiết kiệm thời gian; tránh xếp hàng tại nơi đông đúc và thận trọng chia sẻ thông tin cá nhân tránh bị lợi dụng.

Khách du lịch thường xuyên phàn nàn về việc bị lừa đảo tại các điểm du lịch.

Trước triển vọng kém tươi sáng này, ông Miguel Sanz, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng với những hành vi và sở thích thay đổi của người tiêu dùng. Phải cải thiện khả năng cạnh tranh và thúc đẩy các điểm đến ít được biết đến, du lịch Châu Âu mới có thể duy trì sức hấp dẫn của mình. Trọng tâm của chiến lược này là châu lục phải tìm cách tăng lòng tin của du khách toàn cầu và trao cho họ những động lực du lịch mới.