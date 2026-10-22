Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brussels theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Theo TTXVN, đón đoàn tại Sân bay quân sự Melsbroek có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy; Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – EU tiếp tục phát triển sâu rộng. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, hai bên từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) có hiệu lực từ năm 2016, tạo khuôn khổ chính trị, pháp lý quan trọng cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tháng 1/2026, Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, an ninh và các vấn đề khu vực, quốc tế.

Đối với Vương quốc Bỉ, hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hợp tác song phương không ngừng được củng cố trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển. Hai nước cũng phối hợp tích cực tại các diễn đàn đa phương.

Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam; góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết cấp cao và đưa quan hệ hợp tác bước sang giai đoạn phát triển mới.

PHÁT HUY NGUỒN LỰC KIỀU BÀO, THÚC ĐẨY KẾT NỐI TRI THỨC VÀ ĐẦU TƯ

Chiều cùng ngày, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho biết cộng đồng khoảng 1,5 triệu người Việt Nam tại châu Âu ngày càng ổn định, hội nhập sâu rộng, có vị thế tại nước sở tại và luôn hướng về quê hương.

Các hội đoàn, đặc biệt là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, đã phát huy vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Đại diện kiều bào bày tỏ mong muốn đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển đất nước, nhất là thông qua kết nối trí thức, công nghệ, nguồn vốn, mạng lưới quốc tế với các dự án trong nước; đồng thời đề nghị quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đối với đất nước và xã hội sở tại, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: TTXVN

Thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế – xã hội, đồng hành và đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các hội đoàn người Việt tại châu Âu tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, nâng cao vị thế cộng đồng, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách Tiếng Việt cho Hội người Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cần tích cực đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu, kết nối doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam. Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến diễn ra từ ngày 17–20/12/2026 tại Hà Nội; đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham dự.