Việt Nam – Đan Mạch mở khung hợp tác mới từ nền tảng tin cậy 55 năm

Sau 55 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác xanh, công nghệ và thương mại. Tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tầm nhìn và hướng đi để hai nước cùng kiến tạo giá trị trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Đan Mạch diễn ra từ ngày 19 đến 21/10/2026, đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 20/10, hai bên thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong chuyến thăm, khoảng 16 văn kiện hợp tác được trao, diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức và các hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi. Tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày bài phát biểu “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam – Đan Mạch trong kỷ nguyên mới”, nhìn lại nền tảng quan hệ và đề xuất năm phương hướng hợp tác.

TỪ NỀN TẢNG TIN CẬY ĐẾN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Tại Copenhagen ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đây là bước phát triển tiếp theo sau quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023, mở rộng hợp tác sang chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tuyên bố chung nhấn mạnh lợi ích chung, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới hợp tác thực chất, vì lợi ích nhân dân hai nước. Dấu mốc mới được xây dựng trên chiều dài 55 năm quan hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: TTXVN

Trong bài phát biểu tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại sự ủng hộ của Đan Mạch trong giai đoạn Việt Nam còn chiến tranh và quá trình tái thiết, phát triển, hội nhập.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen, hội đàm với Thủ tướng Mette Frederiksen. Nhà vua trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi – huân chương cao quý nhất của Đan Mạch. Các cuộc tiếp xúc cấp cao, hoạt động nghị viện và Diễn đàn Doanh nghiệp mở rộng trao đổi về định hướng chính trị, cơ hội hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung đề cập duy trì trao đổi cấp cao qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương; tăng cường tham vấn ngoại giao, hợp tác nghị viện và giao lưu.

Hai bên hoan nghênh việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên đàm phán miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao có dữ liệu sinh trắc học.

Khoảng 16 văn kiện được trao bao gồm hợp tác y tế, du lịch, logistics và năng lượng: Bệnh viện 19-8 với Bệnh viện Đại học Aalborg về y sinh, chuyển đổi số y tế; VinaCapital Logistics với A.P. Moller Capital về logistics hàng không; Vietravel với Nordic Travel Associates về du lịch; Petrovietnam và Copenhagen Infrastructure Partners về dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ; PTSC M&C và Semco Maritime về trạm biến áp phục vụ điện gió ngoài khơi.

ĐỒNG KIẾN TẠO GIÁ TRỊ TỪ CHUYỂN ĐỔI XANH,CÔNG NGHỆ VÀ KẾT NỐI CON NGƯỜI

Nếu Tuyên bố chung xác lập khuôn khổ chính thức thì bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen làm rõ tầm nhìn phía sau. “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam – Đan Mạch trong kỷ nguyên mới” đó là kết nối ký ức văn hóa với tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất năm phương hướng: Nâng tầm quan hệ lên khuôn khổ chiến lược, toàn diện hơn; chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo; ưu tiên khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh, năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu; lấy giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân làm nền tảng; cùng đóng góp cho hòa bình và các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

“Đồng kiến tạo” là điểm nhấn về hợp tác kinh tế. Hai nước bổ trợ về thị trường, nguồn lực và công nghệ, cùng hướng tới chuỗi cung ứng an toàn, thương mại tự do. Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn và cửa ngõ vào ASEAN; Đan Mạch có thế mạnh về năng lượng tái tạo, vận tải biển, logistics xanh, dược phẩm, công nghệ y tế và nông nghiệp bền vững. EVFTA tạo nền tảng mở rộng thương mại, đầu tư.

Với mục tiêu phát triển của mình, Việt Nam coi chuyển đổi xanh là cấu phần của mô hình phát triển, còn khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi. Đan Mạch có kinh nghiệm về năng lượng gió, quy hoạch biển và công nghệ xanh; Việt Nam có nhu cầu phát triển năng lượng sạch, điện gió ngoài khơi.

Tuyên bố chung đã cụ thể hóa ưu tiên qua năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, cảng biển và logistics xanh.Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X dự hoạt động kết nối doanh nghiệp. Qua gặp gỡ các doanh nghiệp phía Việt Nam khẳng định định hướng tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, khuyến khích dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn. Giáo dục, nghiên cứu và giao lưu nhân dân là trụ cột dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hình thành nhóm nghiên cứu chung, trao đổi nhà khoa học trẻ, hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng; đồng thời đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu khả năng mở phân hiệu tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đan Mạch, Iceland, phía Nam Thụy Điển; Phu nhân Ngô Phương Ly trao “Tủ sách Việt Nam” cho thư viện tại Copenhagen.

Việc nâng cấp quan hệ với Đan Mạch tiếp nối bước nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện rõ định hướng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Đan Mạch không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là nguồn tri thức, công nghệ và kinh nghiệm về quản trị, chuyển đổi xanh – những yếu tố Việt Nam đặc biệt coi trọng trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng tin cậy 55 năm, quan hệ Việt Nam – Đan Mạch có đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu hợp tác toàn diện, chiến lược và thực chất giữa một quốc gia Đông Nam Á năng động với một đối tác Bắc Âu đi đầu về phát triển xanh và đổi mới sáng tạo.