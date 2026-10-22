Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch

Trưa 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Copenhagen kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trước đó, theo TTXVN, sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholmen tại Copenhagen, tìm hiểu kinh nghiệm kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng tham gia có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp Đan Mạch và thành phố Copenhagen.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: TTXVN

Lynetteholmen là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được triển khai tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund.

Được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021 và khởi công năm 2022, dự án có diện tích khoảng 275 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2070, hướng tới ba mục tiêu chính: bảo vệ Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, bão và ngập lụt; phát triển khu đô thị xanh đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 50.000 người, tạo khoảng 30.000 việc làm; đồng thời mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông công cộng và hạ tầng sinh thái ven biển.

Sau khi tham quan và nghe giới thiệu về dự án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Copenhagen đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và công trình hạ tầng quan trọng nằm tại các vùng ven biển, đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đòi hỏi đổi mới tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ, có khả năng chống chịu cao.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển, tạo thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển đô thị, khu kinh tế, hệ thống cảng biển, logistics và các công trình hạ tầng ven biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kinh nghiệm từ Lynetteholmen cho thấy công trình thích ứng biến đổi khí hậu có thể đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội.

Đây là cách tiếp cận có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi thành các chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và những điểm tương đồng về định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng biến đổi khí hậu còn nhiều tiềm năng.