Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

Cùng dự Lễ đón có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Xây dựng, Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan ngoại giao.
Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân tới Nhà Quốc hội trong sự chào đón của thiếu nhi thủ đô, cờ hai nước Việt Nam - Panama tung bay hai bên thảm đỏ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Panama.
Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Sau đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.
Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được củng cố thông qua các chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác và sự phối hợp tại nhiều diễn đàn quốc tế.
Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước duy trì đà phát triển. Panama hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
Hai nước còn nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược tại Trung Mỹ và vai trò của Kênh đào Panama trong thương mại quốc tế, Panama có thể là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng hợp tác với ASEAN.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino được kỳ vọng tạo thêm động lực chính trị cấp cao, thúc đẩy hai bên chuyển hóa các tiềm năng và định hướng hợp tác thành chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể.
Theo chương trình, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được hai bên quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực còn nhiều dư địa khác.
Các văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng để quan hệ Việt Nam - Panama phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Trước Lễ đón, sáng 6/10, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của trường đại học đầu tiên của Việt Nam và truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.
Tại đây, Tổng thống và Phu nhân tham quan Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, Điện Đại Thành; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; nghe giới thiệu về danh sư Chu Văn An và một số nét đặc sắc trong truyền thống khoa bảng của Việt Nam. Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và Phu nhân đánh một hồi trống Sấm trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino diễn ra trong bối cảnh hai nước đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là thương mại, đầu tư, logistics, vận tải biển và kết nối thị trường.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...