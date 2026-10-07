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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

H Hà Lê

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Cùng dự Lễ đón có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Xây dựng, Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan ngoại giao.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân tới Nhà Quốc hội trong sự chào đón của thiếu nhi thủ đô, cờ hai nước Việt Nam - Panama tung bay hai bên thảm đỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Panama.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Sau đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được củng cố thông qua các chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác và sự phối hợp tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Các đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Panama tham dự Lễ đón. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Các đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Panama tham dự Lễ đón. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước duy trì đà phát triển. Panama hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Hai nước còn nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược tại Trung Mỹ và vai trò của Kênh đào Panama trong thương mại quốc tế, Panama có thể là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng hợp tác với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino được kỳ vọng tạo thêm động lực chính trị cấp cao, thúc đẩy hai bên chuyển hóa các tiềm năng và định hướng hợp tác thành chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể.

Theo chương trình, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được hai bên quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực còn nhiều dư địa khác.

Các văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng để quan hệ Việt Nam - Panama phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước Lễ đón, sáng 6/10, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của trường đại học đầu tiên của Việt Nam và truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại đây, Tổng thống và Phu nhân tham quan Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, Điện Đại Thành; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; nghe giới thiệu về danh sư Chu Văn An và một số nét đặc sắc trong truyền thống khoa bảng của Việt Nam. Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và Phu nhân đánh một hồi trống Sấm trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino diễn ra trong bối cảnh hai nước đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là thương mại, đầu tư, logistics, vận tải biển và kết nối thị trường.

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