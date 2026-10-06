Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Theo TTXVN, ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải.
Tháp tùng Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez; Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kênh đào Panama Jose Ramon Icaza; Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes; Đại sứ, Thư ký Tổng thống, ngài Carlos Prosperi; Đại sứ, Trợ lý Tổng thống, ngài Javier Cachafeiro.
Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino sinh ngày 13/6/1959 tại thành phố David, Panama. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học và Văn chương, Cử nhân Luật và Khoa học chính trị tại Đại học Công giáo Santa Maria La Antigua (Panama); Thạc sĩ Luật hàng hải tại Đại học Tulane (Hoa Kỳ). Năm 1988, ông Jose Raul Mulino thành lập Công ty luật Fabrega, Molino và Mulino tại Panama. Năm 1990, ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Giai đoạn 1993-1994, ông giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1994-1995, ông là thành viên của Hội đồng Quan hệ đối ngoại quốc gia; Thẩm phán Tòa án Công lý Tối cao.
Ông lần lượt giữ các cương vị Chủ tịch Đảng Đoàn kết trong giai đoạn 2005-2008; Chủ tịch Đảng Liên minh yêu nước giai đoạn 2008-2011. Từ năm 2009-2010, ông là Bộ trưởng Chính phủ và Tư pháp; sau đó đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Công an từ năm 2010-2014. Từ tháng 7/2024 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa Panama.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.
Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975 - 2025).
Trong suốt nửa thế kỷ qua, khoảng cách địa lý không ngăn trở hai nước duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp, từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Trước thềm chuyến thăm, hai bên đã tổ chức thành công cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines (24/7/2026) và Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ II tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2026.
Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes cho biết, chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt của Panama tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân.
Quan trọng hơn, chuyến thăm truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn trong những năm tới
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