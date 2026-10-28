Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã kỷ niệm 50 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của UEH, góp phần kiến tạo đội ngũ tri thức, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 50 năm thành lập UEH, sáng 28/10. Ảnh: Thanh Kiều.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của UEH; tự hào về truyền thống, thầy và trò UEH càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục đại học có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Kiều.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc Đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Muốn nghiên cứu có chiều sâu, phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là “phương tiện để đạt mục đích” với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển. Nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của Thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Hợp tác phải có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả. Tư vấn cần giúp tháo gỡ vướng mắc; bồi dưỡng cần nâng cao năng lực thực thi; nghiên cứu cần góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế. Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy. Hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực của chính mình; cần chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện xuyên suốt trong định hướng phát triển và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Nhà trường. Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của giảng viên, người học; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên, học viên.

Đồng thời, nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín nhà trường và quyền lợi của người học; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị, giải quyết công việc thuận lợi, bảo vệ an toàn dữ liệu; chăm lo đời sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, nơi mỗi người được tôn trọng, có cơ hội phát triển và được hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Các thầy cô tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của UEH trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngoài Huân chương Lao động hạng Nhất, UEH còn vinh dự nhận Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Kiều.

Ngoài Huân chương Lao động hạng Nhất, UEH còn vinh dự nhận Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của Thành phố.

Dịp này, UEH cũng công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu trở thành một đại học đồng kiến tạo, từng bước hình thành mô hình UEH UniverCity Innovation Hub – hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng. Chiến lược này được triển khai trên năm trụ cột chính: đào tạo công dân toàn cầu, nghiên cứu khoa học gắn với thách thức địa phương, phát triển khuôn viên đại học xanh, quản trị số dựa trên dữ liệu và kết nối đa bên để đồng nhận diện vấn đề, huy động nguồn lực, kiến tạo giải pháp và chia sẻ giá trị.

UEH đã và đang triển khai 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2025–2030, tập trung vào phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế… Đặc biệt, hơn 27 hoạt động trọng điểm đã được thực hiện trong gần một năm rưỡi hướng đến dấu mốc 50 năm, không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là những bước khởi tạo cho giai đoạn phát triển mới. Với chiến lược phát triển mới, UEH đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á.