Nhân lực cho tài chính xanh: Đại học UEH và City St George's của Anh trao đổi định hướng hợp tác đào tạo

Nhân chuyến thăm của Thị trưởng Khu Tài chính London tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hai trường đã đánh giá kết quả chương trình đào tạo thí điểm chứng chỉ ngắn hạn về tài chính xanh triển khai hồi tháng 6/2026, đồng thời trao đổi các định hướng phối hợp trong thời gian tới…

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đón tiếp bà Dame Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London kiêm Hiệu trưởng City St George’s, University of London - cùng đoàn đại biểu cấp cao từ Vương quốc Anh ngày 15/09. Ảnh: UEH

Ngày 15/9, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu của trường City St George's, University of London (Vương quốc Anh) nhân chuyến thăm của bà Dame Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London nhiệm kỳ 2025-2026, đồng thời là Hiệu trưởng của trường đại học này.

Bà Dame Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London kiêm Hiệu trưởng City St George’s, University of London. Ảnh: UEH Chương trình hợp tác giữa UEH và City St George's phù hợp với các ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra, đồng thời hỗ trợ Chiến lược Tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Bà nhấn mạnh. Chúng tôi hiểu rằng tăng trưởng kinh tế bền vững đòi hỏi đầu tư đúng hướng, chính sách phù hợp, và nguồn nhân lực được trang bị đúng kỹ năng, kiến thức cần thiết.

Tại phiên làm việc, hai bên tập trung đánh giá kết quả triển khai chương trình đào tạo thí điểm chứng chỉ ngắn hạn về tài chính xanh (Green Finance Micro-credential), được UEH và City St George's phối hợp tổ chức từ ngày 1 đến 8/6/2026.

Chương trình thu hút 20 học viên đến từ các trường đại học, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp xã hội và tổ chức phi chính phủ. Nội dung đào tạo gồm hai chuyên đề chính: xây dựng và triển khai hệ thống phân loại xanh (Green Taxonomy), đánh giá tác động khí hậu và rủi ro trong tài chính - đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), báo cáo phát triển bền vững, hệ thống mua bán phát thải (ETS) cùng cơ chế đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV).

Đây là chương trình được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mà hai trường đã ký kết vào tháng 3/2026, trong đó tài chính xanh được xác định là một trong những ưu tiên hợp tác dài hạn, cùng các định hướng phát triển chương trình đào tạo kỹ năng tài chính xanh, thúc đẩy trao đổi giảng viên - sinh viên, mở rộng hợp tác nghiên cứu và xây dựng lộ trình để sinh viên UEH học tập tại Anh.

Cũng trong ngày 15/9, City St George's đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên. Theo phản hồi từ người học, chương trình được đánh giá tích cực về nội dung chuyên môn, tính ứng dụng, góc nhìn quốc tế, cũng như cơ hội trao đổi với chuyên gia và đồng nghiệp từ nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ với UEH, bà Dame Susan Langley cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa City St George's, UEH và các trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Bà đánh giá cao các học viên hoàn thành chương trình, đây là "những người tiên phong, người mở đường" trong lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam.

Theo bà Langley, chương trình phù hợp với các ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra, đồng thời hỗ trợ Chiến lược Tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Bà nhấn mạnh:

"Chúng tôi hiểu rằng tăng trưởng kinh tế bền vững đòi hỏi đầu tư đúng hướng, chính sách phù hợp, và nguồn nhân lực được trang bị đúng kỹ năng, kiến thức cần thiết."

Đây cũng là lý do City St George's, UEH, UK Skills Partnership, các trường đại học Việt Nam cùng đại diện chính phủ và doanh nghiệp đã phối hợp triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả bước đầu này, Đại học UEH và City St George's cho biết sẽ tiếp tục thảo luận về việc mở rộng trao đổi sinh viên, phát triển thêm các chương trình đào tạo quốc tế, đồng thời tăng cường sự tham gia của các tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo.

Chuyến làm việc lần này còn có sự tham gia của hơn 20 đại biểu thuộc Chính phủ Vương quốc Anh, Khu Tài chính London cùng các tổ chức nghề nghiệp như Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Viện Bảo hiểm Công chứng Anh (CII), PwC UK, Hội đồng Kinh doanh Anh - ASEAN (UKABC), Lloyd's of London và TheCityUK. Về phía UEH có sự tiếp đón của PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH, cùng lãnh đạo và giám đốc các chương trình liên quan.