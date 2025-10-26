Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm UEH Career Fair 2025 đợt 2

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Minh Hà
26/10/2025, 18:01
Từ ngày 23 đến 26/10, chuỗi ngày hội “Thực tập và việc làm TP. Hồ Chí Minh – UEH Career Fair 2025” đợt 2 mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động trên địa bàn Thành phố và các khu vực lân cận…
UEH Career Fair 2025 do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức, thu hút hơn 5.000 người tham dự và sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp. Sự kiện này không chỉ là cầu nối giữa sinh viên, người lao động và doanh nghiệp mà còn là nơi để các bạn trẻ thể hiện năng lực và bản lĩnh cá nhân thông qua cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025”.
Theo đó, cuộc thi này đã thu hút gần 700 thí sinh tham gia, trải qua 5 vòng thi mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức thực tiễn, chuẩn bị cho hành trình bước vào thị trường lao động.
Tại vòng chung kết, Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất qua 4 vòng lần lượt trình bày chiến lược quảng bá hoặc giải pháp cho doanh nghiệp, tham gia phần hỏi đáp, phản biện trực tiếp và xử lý tình huống giả định.
Ngoài ra, UEH Career Fair 2025 còn tổ chức nhiều hoạt động nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế như workshop, tọa đàm, phỏng vấn thử cùng chuyên gia, và triển lãm “Next Gen Art” giới thiệu các tác phẩm sáng tạo của sinh viên. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng tầm nhìn về các ngành nghề trong thời đại số.
TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng nhanh và làm chủ công nghệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc thị trường lao động. UEH cam kết đồng hành cùng sinh viên trong việc trang bị năng lực hội nhập và tư duy đổi mới sáng tạo, những yếu tố then chốt để thành công trong thời đại số.
Với 27 năm tổ chức thành công, UEH Career Fair đã khẳng định được thương hiệu và uy tín, cung cấp hơn 135.000 cơ hội việc làm và thu hút khoảng 200.000 lượt tham gia. Sự kiện này không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị giáo dục thực tiễn mà còn thúc đẩy hợp tác đa ngành, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...
25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình. TP. Hà Nội không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào...
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: