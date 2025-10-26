Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm UEH Career Fair 2025 đợt 2

Từ ngày 23 đến 26/10, chuỗi ngày hội “Thực tập và việc làm TP. Hồ Chí Minh – UEH Career Fair 2025” đợt 2 mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động trên địa bàn Thành phố và các khu vực lân cận…

UEH Career Fair 2025 do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức, thu hút hơn 5.000 người tham dự và sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp. Sự kiện này không chỉ là cầu nối giữa sinh viên, người lao động và doanh nghiệp mà còn là nơi để các bạn trẻ thể hiện năng lực và bản lĩnh cá nhân thông qua cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025”.

Theo đó, cuộc thi này đã thu hút gần 700 thí sinh tham gia, trải qua 5 vòng thi mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức thực tiễn, chuẩn bị cho hành trình bước vào thị trường lao động.

Tại vòng chung kết, Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất qua 4 vòng lần lượt trình bày chiến lược quảng bá hoặc giải pháp cho doanh nghiệp, tham gia phần hỏi đáp, phản biện trực tiếp và xử lý tình huống giả định.

Ngoài ra, UEH Career Fair 2025 còn tổ chức nhiều hoạt động nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế như workshop, tọa đàm, phỏng vấn thử cùng chuyên gia, và triển lãm “Next Gen Art” giới thiệu các tác phẩm sáng tạo của sinh viên. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng tầm nhìn về các ngành nghề trong thời đại số.

TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng nhanh và làm chủ công nghệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc thị trường lao động. UEH cam kết đồng hành cùng sinh viên trong việc trang bị năng lực hội nhập và tư duy đổi mới sáng tạo, những yếu tố then chốt để thành công trong thời đại số.

Với 27 năm tổ chức thành công, UEH Career Fair đã khẳng định được thương hiệu và uy tín, cung cấp hơn 135.000 cơ hội việc làm và thu hút khoảng 200.000 lượt tham gia. Sự kiện này không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị giáo dục thực tiễn mà còn thúc đẩy hợp tác đa ngành, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.