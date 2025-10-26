Chủ Nhật, 26/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm UEH Career Fair 2025 đợt 2

Minh Hà

26/10/2025, 18:01

Từ ngày 23 đến 26/10, chuỗi ngày hội “Thực tập và việc làm TP. Hồ Chí Minh – UEH Career Fair 2025” đợt 2 mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động trên địa bàn Thành phố và các khu vực lân cận…

Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất tại cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025” cùng Ban tổ chức, sáng 26/10.
Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất tại cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025” cùng Ban tổ chức, sáng 26/10.

UEH Career Fair 2025 do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức, thu hút hơn 5.000 người tham dự và sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp. Sự kiện này không chỉ là cầu nối giữa sinh viên, người lao động và doanh nghiệp mà còn là nơi để các bạn trẻ thể hiện năng lực và bản lĩnh cá nhân thông qua cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025”.

Theo đó, cuộc thi này đã thu hút gần 700 thí sinh tham gia, trải qua 5 vòng thi mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức thực tiễn, chuẩn bị cho hành trình bước vào thị trường lao động. 

Tại vòng chung kết, Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất qua 4 vòng lần lượt trình bày chiến lược quảng bá hoặc giải pháp cho doanh nghiệp, tham gia phần hỏi đáp, phản biện trực tiếp và xử lý tình huống giả định.

Ngoài ra, UEH Career Fair 2025 còn tổ chức nhiều hoạt động nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế như workshop, tọa đàm, phỏng vấn thử cùng chuyên gia, và triển lãm “Next Gen Art” giới thiệu các tác phẩm sáng tạo của sinh viên. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng tầm nhìn về các ngành nghề trong thời đại số.

TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng nhanh và làm chủ công nghệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc thị trường lao động. UEH cam kết đồng hành cùng sinh viên trong việc trang bị năng lực hội nhập và tư duy đổi mới sáng tạo, những yếu tố then chốt để thành công trong thời đại số.

Với 27 năm tổ chức thành công, UEH Career Fair đã khẳng định được thương hiệu và uy tín, cung cấp hơn 135.000 cơ hội việc làm và thu hút khoảng 200.000 lượt tham gia. Sự kiện này không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị giáo dục thực tiễn mà còn thúc đẩy hợp tác đa ngành, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Khai mạc “Tháng việc làm 2025” tại Huế với gần 9.000 vị trí tuyển dụng

09:16, 21/09/2025

Khai mạc “Tháng việc làm 2025” tại Huế với gần 9.000 vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

15:26, 19/09/2025

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Đề xuất chính sách ưu đãi vượt trội tuyển dụng tổng công trình sư

10:53, 25/07/2025

Đề xuất chính sách ưu đãi vượt trội tuyển dụng tổng công trình sư

Từ khóa:

chuyển đổi số cuộc thi tuyển dụng doanh nghiệp hội nhập kỹ năng nghề nghiệp sinh viên thị trường lao động trí tuệ nhân tạo tư duy đổi mới UEH Career Fair

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...

Hà Nội: Tuyệt đối không

Hà Nội: Tuyệt đối không "đòi" hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến

25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình. TP. Hà Nội không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào...

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...

Trần Phương – Một hình tượng sắc nét trong tâm thức nhiều người

Trần Phương – Một hình tượng sắc nét trong tâm thức nhiều người

Mỗi lần suy nghĩ về Trần Phương, tôi cứ tự nhiên hình dung: trong khung trời của khoa học kinh tế ở Việt Nam thập kỷ 1960-1970, một khung trời cũng không lấy gì làm cao rộng và quang đãng lắm, Trần Phương là một ngôi sao.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xu thế dòng tiền: Phục hồi kỹ thuật yếu, dư địa điều chỉnh vẫn còn

Chứng khoán

2

VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn

Chứng khoán

3

VJC phát hành hơn 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tiêu điểm

5

Tổng Bí thư tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy