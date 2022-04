Tổng cục Thuế tặng tiền khi mua hàng lấy hóa đơn

Tổng cục Thuế cho biết, kỳ bấm số lần 1 tại chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức vào ngày 18/4, được thực hiện đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ tháng 11 đến hết tháng 12/2021.

Sau đó, kỳ bấm số lần 2 sẽ tổ chức vào ngày 21/4/2022 đối với những hóa đơn điện tử khởi tạo từ ngày 01/01/2022 đến 31/3/2022.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nêu rõ thực tế, đại đa số người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân thường không phải hạch toán chi phí nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn.

Chính vì vậy, căn cứ Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế nghiên cứu xây dựng đề án về triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” dành cho hóa đơn điện tử với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ, qua đó, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, thúc đẩy báo cáo thuế hợp pháp, khắc chế "kẽ hở" trốn thuế.

Với việc mua hàng lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử sẽ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng khi có cơ hội trúng những giải thưởng trị giá lên hàng chục triệu đồng.

Việc tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” trước mắt dành cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” phải xác định được rõ danh tính của cả người bán và người mua hàng hóa, dịch vụ. Qua đó, khuyến khích người mua hàng để lại danh tính. Mỗi hóa đơn chỉ được tham dự một lần duy nhất, không bao gồm các hóa đơn hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bổ sung thay thế.

Hóa đơn trúng thưởng được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên Hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Trước đó, ngày 15/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn ký ban hành Quyết định số 527/QĐ-TCT về việc thành lập Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Theo đó, các thành viên Hội đồng giám sát gồm 1 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế với vai trò là Chủ tịch Hội đồng giám sát; các thành viên gồm các đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Thanh tra Bộ Tài chính; Cục Kiểm tra nội bộ Tổng cục Thuế và một số đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế.

Hội đồng giám sát có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền được tham gia dự thưởng của người mua hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

Chính sách trên dựa trên việc tham khảo mô hình xổ số hóa đơn tại Đài Loan. Được biết, chương trình xổ số hóa đơn tại Đài Loan được Bộ Tài chính Đài Loan khởi xướng và thực hiện từ năm 1951, gọi là Taiwan receipt lottery. Mỗi khi mua hàng người dân sẽ nhận được phiếu thanh toán hay hóa đơn, đây đồng thời là một phiếu dự thưởng cho chương trình sổ xố theo hóa đơn mỗi 2 tháng một lần.

Cơ cấu giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của các kỳ bấm số thí điểm được thực hiện theo tiêu chí mỗi kỳ sẽ lựa chọn 3 hóa đơn may mắn để trao thưởng. Trị giá mỗi giải thưởng được trao lên đến 50 triệu đồng cho một hóa đơn may mắn. Người nhận giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của kỳ bấm số 1 và 2 sẽ được Tổng cục Thuế trao thưởng trực tiếp.

Sau giai đoạn thí điểm (kỳ 1 và kỳ 2), Tổng cục Thuế sẽ sơ kết công tác tổ chức và điều chỉnh tần suất thời điểm tổ chức kỳ quay, mở rộng cơ cấu giải thưởng và giá trị phù hợp các giải thưởng nhằm thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của người tiêu dùng đối với hóa đơn điện tử.