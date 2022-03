Lỡ “khai gian” giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá bán thực tế, Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị gì?

Theo Cục Thuế Hà Nội, thực tế hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch dẫn đến kê khai thiếu các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

"Quy định tại Luật Quản lý thuế, hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi trốn thuế và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Cục thuế thành phố khẳng định.

TÌM MỌI CÁCH KÊ KHAI ĐÚNG GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THỰC TẾ

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân.

Trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn thực tế phát sinh, vì lý do nào đó không điều chỉnh được trên hợp đồng chuyển nhượng công chứng, Cục Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế chủ động liên hệ với cơ quan thuế trên địa bàn, nơi có bất động sản chuyển nhượng, để kê khai điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế, phí có liên quan.

Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản kê khai sai giá trên hợp đồng chuyển nhượng mà chưa làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới thì người nộp thuế đề nghị với cơ quan công chứng hủy hồ sơ công chứng cũ và lập hồ sơ công chứng mới phản ánh đúng giá trị thực tế giao dịch.

Đây chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như: khi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đền bù, và các tình huống pháp lý khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, doanh nghiệp và người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng để được hướng dẫn giải đáp.

"Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự thay đổi nhận thức của người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách pháp luật thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ tiếp tục được nâng cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân và đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước", đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội bày tỏ hi vọng.

MẠNH TAY XỬ LÝ HÌNH SỰ

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ liên quan quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, góp phần hoàn thành dự toán thu của thành phố.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết.

Công tác tuyên truyền thực hiện thông qua các hình thức như: phát "Thư ngỏ” tại văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận “Một cửa”; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử quận/huyện/thị xã…

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng triển khai thống nhất các bước và nội dung các bước để công chức thuế hướng dẫn cho người nộp thuế tại các chi cục thuế theo nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không làm chậm thời gian trả kết quả người nộp thuế.

Nhờ đó, tỷ lệ số hồ sơ có kê khai giá trị bất động sản chuyển nhượng cao hơn giá bất động sản do UBND TP. Hà Nội quy định năm 2021 tăng so với năm 2020, tương ứng với đó, số tiền thuế kê khai năm 2021 tăng so với năm 2020 cả về số tuyệt đối lẫn số tỷ lệ.

Cục Thuế Hà Nội cũng có công văn gửi Sở Tư pháp phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh các hành vi vi phạm trong kê khai giá của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

"Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý nghiêm đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan”, đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh.

Mặt khác, "cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xây dựng Bảng giá đất sát với giá đất phổ biến trên thị trường", Cục Thuế Hà Nội cho biết thêm.

Đặc biệt, trong thời gian tới, ngành thuế xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Để từng bước quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế cũng đang tích cực nghiên cứu, tham mưu với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thu nhập doanh nghiệp.