TP.HCM cần làm rõ việc bổ sung khu công nghiệp Phạm Văn Hai 668ha

Tờ trình của UBND TP.HCM về đề án bổ sung khu công nghiệp Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

THÊM MỚI XOÁ CŨ

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong tờ trình trên. Trong đó, thành phố cần làm rõ những tác động đến khu dân cư hiện hữu và định hướng phát triển của các khu vực chức năng khác đã, đang và sẽ hình thành tại khu vực xung quanh; Làm rõ chức năng sử dụng đất dự kiến sau khi xóa quy hoạch 03 khu công nghiệp Bàu Đưng, Xuân Thới Thượng và Phước Hiệp.

“Việc này cần căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội của địa phương, trong đó có nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Phạm Văn Hai, đảm bảo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố. Đồng thời, việc hình thành khu nhà ở phải được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, phù hợp với phương án tổ chức không gian đô thị, nông thôn đã được duyệt”, Bộ Xây dựng cho biết.

Sau khi khu công nghiệp Phạm Văn Hai được bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp của TP.HCM, thành phố cần tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, làm cơ sở quản lý phát triển và đầu tư xây dựng khu công nghiệp Phạm Văn Hai và các khu vực có liên quan. Đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu dân cư theo quy định.

Trong đề án, ngoài 668ha diện tích khu công nghiệp còn có 100ha đất đô thị, dân cư phục vụ khu công nghiệp.

"TREO" HƠN 10 NĂM VÌ CHƯA CÓ CHỦ ĐẦU TƯ

Trước đó, vào tháng 6/2021, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ bổ sung Khu công nghiệp Phạm Văn Hai, diện tích 668ha vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM để thay thế cho 03 khu công nghiệp: Bàu Đưng và Phước Hiệp tại huyện Củ Chi; Xuân Thới Thượng tại huyện Hóc Môn.

Theo UBND TP.HCM, 03 dự án khu công nghiệp trên đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2008, nhưng đến nay đã hơn 10 năm vẫn chưa có chủ đầu tư, chưa có chủ trương thu hồi đất, chưa triển khai các thủ tục về lập quy hoạch và dự án không còn tính khả thi.

Các dự án đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân tại khu vực dự án khi hạ tầng bị xuống cấp không được đầu tư, việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa hoặc việc cho tặng, sang nhượng đất không thể thực hiện, cùng hàng loạt bất cập khác về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh đối với người dân sống trong các dự án treo này. Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch đối với 03 khu công nghiệp trên.

Đồng thời, về quy hoạch sử dụng đất của TP.HCM, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 80 (ngày 19/6/2018) về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của TP.HCM. Theo đó, Chính phủ đã chấp thuận chuyển đổi khu đất 668ha tại xã Phạm Văn Hai sang đất công nghiệp trên cơ sở xóa 03 Khu công nghiệp: Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng.

Vì vậy, nhằm kịp thời tạo quỹ đất công nghiệp sạch để đón nhận làn sóng đầu tư, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có chuỗi cung ứng lớn trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi quy hoạch 03 khu công nghiệp Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng với tổng diện tích 675ha. Đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Phạm Văn Hai tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh với quy mô 668ha vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp của TP.HCM.

Khu công nghiệp Phạm Văn Hai sẽ là khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, tập trung thu hút đầu tư ngành điện, điện tử, cơ khí tự động hóa, hỗ trợ khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp hỗ trợ không thâm dụng lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

Theo UBND TP.HCM, tổng quỹ đất công nghiệp của thành phố được duyệt là 7.000ha. Hiện có 04/23 khu công nghiệp chưa được thành lập, trong đó, có 03 khu công nghiệp Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng.