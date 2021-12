TP. HCM chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế và UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. HCM.

Hiện nay, dịch Covid-19 tại thành phố đang có chiều hướng diễn ra phức tạp, số ca nhiễm hàng ngày vẫn tăng cao vì vậy UBND TP. HCM chỉ đạo tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục với trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 13/12/2021, TP. HCM chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối 9 và 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch.

Sau thời gian thí điểm việc tổ chức học tập trực tiếp đối với nhóm học sinh trên (từ ngày 13-25/12), Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thủ Đức và 21 quận, huyện để tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu cùng UBND TP. HCM xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Được biết, UBND TP trước đó đã ban hành văn bản về việc cho phép mở cửa thí điểm trường học đối với học sinh ba khối 1, 9 và 12 từ ngày 13/12 và bậc mẫu giáo (trẻ 5 tuổi) từ ngày 20/12. Tuy nhiên, qua khảo sát của Sở Giáo dục & Đào tạo thì hơn 70% phụ huynh bày tỏ không ủng hộ phương án cho học sinh lớp 1 đến trường như kế hoạch. Nhiều ý kiến lo ngại việc trẻ chưa được tiêm vaccine Covid-19 nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khá cao trong trường học.

Vì vậy quyết định tạm thời chưa thí điểm việc trở lại trường học đối với học sinh lớp 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi như hiện nay được xem là phù hợp với bối cảnh một số cơ sở trường học chưa được bàn giao do vẫn trưng dụng để chống dịch, cũng như tâm lý lo lắng của phụ huynh và khó khăn tại các trường nếu tổ chức dạy học trực tiếp.

Liên quan đến vấn đề học tập đối với học sinh lớp 1 và mầm non, trả lời đại biểu HĐND TP. HCM trong phiên thảo luận tại tổ 1, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các em mầm non năm trước có thời gian làm quen trường lớp một thời gian mới học trực tuyến. Còn các em mầm non năm nay chưa được đến trường ngày nào là rất thiệt thòi.

Với học sinh lớp 1, Sở căn cứ vào tình hình thực tế nên đã mời các chuyên gia, nhà sư phạm để nghiên cứu việc dạy trực tuyến cho nhóm này. Đây là vấn đề khó khăn và Sở cũng có giải pháp xây dựng chương trình truyền hình kèm theo các clip hướng dẫn dạy học, chủ yếu là hướng dẫn cho cha mẹ học sinh. Nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, đến giờ này, sắp hết học kỳ 1, các em đã đạt yêu cầu đặt ra.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, học sinh lớp 1 không học tất cả các môn học mà thầy cô tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng việt, làm sao để các em biết đọc, biết viết. Tuy nhiên, quá trình học theo thời gian phải có lượng kiến thức cao hơn. Do đó, các em học sinh khối lớp 1 cần được ưu tiên đến trường sớm nhất khi điều kiện cho phép. Sau đó là lớp 9 và 12 do có nhiều vấn đề thi cử cuối năm, cuối cấp.