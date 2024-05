TP.HCM: Trung tâm thương mại tấp nập khách, sức mua tăng cao

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức mua cho người dân dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài trong 5 ngày, Sở Công Thương TP.HCM đã triển khai đến tất cả hệ thống siêu thị, ngành hàng tính toán tổ chức khuyến mãi, giảm giá hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu.

Ngày 30/4, ghi nhận tại các điểm đến mua sắm, ăn uống trên địa bàn TP.HCM thấy lượng khách hàng tăng gấp đôi và gấp ba lần so với ngày thường. Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến nay, nhiều trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã tấp nập khách "giải nhiệt" trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày.

NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Thông tin từ nhà bán lẻ Saigon Co.op (đơn vị phân phối chiếm thị phần lớn nhất tại TP.HCM), trong 2 ngày đầu nghỉ lễ sức mua tại các hệ thống siêu thị của nhà bán lẻ này đã tăng 30 - 40% so với ngày thường.

Bên cạnh đó, hệ thống ghi nhận các mặt hàng giải nhiệt đang có sức mua cao, ví dụ như nước giải khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung… sức mua tăng khoảng 30% so với tháng trước.

Riêng những mặt hàng OCOP giải khát như mật dừa nước, trà tim sen, trà khổ qua, bột rau má… Các mặt hàng nhãn riêng Co.op như trà chanh Co.op Select, bí đao nha đam Co.op Select, trà thảo mộc Co.op Select, nước me thơm Co.op Select … sức mua tăng đến 50% so với tháng trước do tiện dụng, có thể dùng ngay sau khi khui, hương vị đậm đà.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người tiêu dùng dành nhiều thời gian mua sắm tại siêu thị và trung tâm thương mại. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, Saigon Co.op đã tập trung thiết kế và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng với nhiều hoạt động hoạt náo với quy mô lớn nhất chưa từng có để kích cầu tiêu dùng như: "Ăn lễ to - không lo giá" giảm giá lên đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho các sản phẩm ready-to-eat, ready-to-cook; "Mừng đại lễ - giảm hết 1/2 giá" với mức giá giảm mạnh chỉ từ 39.000 đồng đến 795.000 đồng tương ứng với mức giảm 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho ngành hàng đồ dùng và may mặc…

Tương tự, tại các hệ thống siêu thị của Tập đoàn Central Retail như GO!, Top Market cũng ghi nhận lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh trong 2 ngày qua. Tại siêu thị này, người tiêu dùng chủ yếu tập trung mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các loại nước giải khát giải nhiệt mùa hè, các loại quần áo thời trang và đặc biệt là các sản phẩm đặc sản địa phương.

Để thu hút khách, các siêu thị GO!, Top Market cũng áp dụng chương trình "ưu đãi tưng bừng - chào mừng đại lễ". Đây là chương trình khuyến mãi lớn bậc nhất trong năm, diễn ra liên tục từ ngày 18/4 đến ngày 1/5 với mức giảm giá lên đến 50%.

Tại hệ thống Winmart ngoài ưu đãi 20% với sản phẩm rau sạch WinEco và thịt sạch MEATDeli còn có nhiều chương trình giảm sốc, "giá siêu sốc", mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1… đối với các mặt hàng thiết yếu và hàng may mặc. Nhiều siêu thị khác như hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh, MM Mega Market, Emart... cũng đua nhau tung ra các chương trình giảm giá với mức phổ biến từ 10 - 50%, tập trung mạnh vào nhóm hàng thực phẩm, hàng tươi sống...

Ngoài ra, các trung tâm thương mại như Vincom Center (Quận 1), Diamond Plaza (Quận 1), Vạn Hạnh Mall (Quận 10), Hùng Vương Plaza (Quận 5), Crescent Mall (Quận 7)... cũng đồng loạt tung khuyến mãi, giảm giá 10% - 50% để thu hút người dân đến vui chơi, mua sắm.

XU HƯỚNG “DU LỊCH TẠI CHỖ” ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Đại diện một số nhà bán lẻ cho biết nguyên nhân lượng khách đổ về nhiều trung tâm thương mại tăng cao, trung tâm thương mại đáp ứng được nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của hầu đến thành viên trong gia đình, cũng như giới trẻ.

Bên cạnh đó, với bối cảnh kinh tế khó khăn, những gia đình thắt chặt chi tiêu có xu hướng ưu tiên "du lịch tại chỗ" đáp ứng nhu cầu ăn uống, gặp gỡ người thân, bạn bè hơn là đi du lịch hay về quê.

Nhiều chương trình khuyến mãi khi mua sắm được các siêu thị tung ra trong dịp lễ - Ảnh minh họa

Chị Thanh Thảo, 25 tuổi (Quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay chị chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê. Chị đến các trung tâm thương mại mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và "trốn nóng." Đồng thời, cùng bạn bè ăn uống, xem phim, tận hưởng không khí mát mẻ... tại đây. Vì vậy, thời gian lưu lại trung tâm thương mại lâu hơn bình thường.

Để duy trì sức mua, kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp đã có kế hoạch tiết giảm chi phí, giữ giá thành để kích cầu. Chuỗi cung ứng được gắn kết chặt chẽ giữa nhà cung cấp với nhà phân phối, giữ cho giá cả hàng hóa đến tay người tiêu dùng ổn định.

Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, tình hình kinh tế quý 1/2024 đã chuyển biến tích cực, sức mua tăng nhẹ nhưng nhìn chung vẫn còn thấp. Người dân có xu hướng cẩn trọng trong mua sắm, gắn liền với các mặt hàng thiết yếu và bữa ăn hằng ngày, chú trọng giá cả và quan tâm hơn đến những sản phẩm có giá trị xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.

Thống kê trong quý 1 năm nay, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại TP.HCM đạt 128.610 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba tháng đầu năm nay cũng là thời gian cao điểm của hoạt động mua sắm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng vẫn đang là thách thức lớn cho các đơn vị kinh doanh.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh dự báo tăng sức mua là "bài toán khó" cho cả nền kinh tế và doanh nghiệp, nhà bán lẻ, tín hiệu tích cực từ dịp lễ 30/4 - 1/5 sẽ tạo động lực cho kích cầu tiêu dùng nội địa.

Cùng với đó, việc đơn vị kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo chương trình khuyến mãi, ưu đãi ở cả kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử, cũng như tăng cường tiện ích sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua sắm, tiêu dùng