TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế mới đánh giá sản phẩm OCOP

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của các sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Theo quy chế mới, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng OCOP Thành phố) sẽ tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Quy chế này quy định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác, cùng với Cơ quan Thường trực.
Hội đồng OCOP Thành phố sẽ tổ chức đánh giá sản phẩm thành hai đợt mỗi năm. Đợt đầu tiên diễn ra trước ngày 30/6, áp dụng cho các hồ sơ được UBND cấp xã đề nghị trước ngày 30/4. Đợt thứ hai diễn ra trước ngày 30/12, dành cho các hồ sơ được đề nghị trước ngày 30/10 hàng năm. Ngoài hai đợt định kỳ này, Cơ quan Thường trực có thể đề xuất tổ chức các phiên họp bổ sung dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký.
Quy trình đánh giá sản phẩm OCOP được thực hiện qua nhiều bước, từ tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định và chấm điểm, đến khảo sát, kiểm nghiệm hoặc xác minh thông tin khi cần thiết. Tại các phiên họp, Hội đồng sẽ căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng và các tài liệu hướng dẫn liên quan để chấm điểm. Điểm đánh giá của các thành viên không được chênh lệch nhau quá 10 điểm. Nếu có sự chênh lệch lớn, Hội đồng sẽ thảo luận để thống nhất lại điểm số.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Chi cục Phát triển nông thôn, đóng vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng. Đơn vị này chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ UBND cấp xã, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần thiết và chuyển hồ sơ cho Tổ tư vấn và Hội đồng đánh giá. Tổ tư vấn sẽ nghiên cứu, rà soát hồ sơ, đánh giá sản phẩm và đề xuất bổ sung tài liệu, kiểm nghiệm chất lượng hoặc khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi cần thiết.
Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá. Các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công, bảo đảm tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá thuộc phạm vi chuyên môn của mình.
Trên cơ sở kết quả đánh giá và đề xuất của Hội đồng, Cơ quan Thường trực sẽ tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao, 4 sao. Đối với sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, từ 90 điểm trở lên, Thành phố sẽ thực hiện thủ tục gửi hồ sơ và sản phẩm mẫu đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đề nghị đánh giá, phân hạng cấp quốc gia.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/10/2026, thay thế Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 25/11/2025. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho TP. Hồ Chí Minh.
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