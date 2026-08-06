TP. Hồ Chí Minh phát triển sản phẩm OCOP gắn với điểm đến du lịch nông thôn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...

Chương trình phát triển sản phẩm OCOP gắn với điểm đến du lịch nông thôn nhằm mục tiêu thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể OCOP, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp với các đơn vị du lịch, lữ hành. Ảnh: M.Đức.

Kế hoạch nhằm mục đích hướng đến nâng cao năng lực phát triển du lịch nông thôn cho các chủ thể OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu), hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lĩnh vực này; qua đó tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia và các đơn vị kinh doanh du lịch.

Đồng thời, thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế tại các mô hình tiêu biểu, tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các mô hình thành công trong phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề và khai thác các giá trị tài nguyên nông thôn phục vụ phát triển du lịch. Từ đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của địa phương và đơn vị.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể OCOP, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tư vấn và các cơ sở kinh doanh du lịch. Việc kết nối nhằm từng bước hình thành các sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Kế hoạch cũng hướng đến phát triển sản phẩm OCOP gắn với dịch vụ du lịch, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, cảnh quan sinh thái nông thôn. Qua đó, từng bước xây dựng các điểm đến du lịch nông thôn đặc sắc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, làm cơ sở đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tổ chức ba đợt khảo sát từ tháng 8 đến tháng 10/2026, mỗi đợt dự kiến khoảng 100 đại biểu tham gia trong thời gian một ngày. Thành phần tham gia gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, UBND các xã, phường, đặc khu, các chuyên gia cùng doanh nghiệp và các chủ thể có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn.

Các điểm khảo sát sẽ được lựa chọn từ những chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất, làng nghề và mô hình nông nghiệp đang hoạt động ổn định, có sản phẩm đặc trưng và có tiềm năng phát triển du lịch.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp, đề xuất danh mục điểm đến cụ thể cho từng chuyến Farmtrip, ưu tiên các cụm địa bàn có tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với OCOP. Mỗi chuyến sẽ bố trí khảo sát hai điểm đến nhằm tạo điều kiện để đại biểu có thời gian trải nghiệm sâu tại từng mô hình.

Chương trình cũng tập trung tìm hiểu câu chuyện hình thành sản phẩm, quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường của các chủ thể OCOP; trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn và tổ chức các hoạt động kết nối giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp lữ hành, hệ thống phân phối và đơn vị tiêu thụ.

Đây cũng là cơ sở để từng bước hình thành các sản phẩm, điểm đến và tuyến du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh.

Song song với hoạt động khảo sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá thông qua tin, bài, phóng sự, clip và các nền tảng số; kết nối doanh nghiệp lữ hành tham gia xây dựng sản phẩm, tuyến du lịch và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn của Thành phố.

Sau khi hoàn thành ba chuyến khảo sát theo kế hoạch, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp kết quả, đề xuất các mô hình điểm trong tháng 10/2026 và báo cáo, đề xuất các giải pháp nhân rộng vào tháng 11/2026. Các mô hình hiệu quả sẽ được nghiên cứu phát triển, góp phần mở rộng mạng lưới điểm đến du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.