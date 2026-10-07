TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và sớm đưa vào khai thác…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác khảo sát nút giao đường Rừng Sác - Ảnh: Hà Trang.

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh đã dẫn đầu đoàn công tác khảo sát tiến độ thi công tại nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành theo hình thức chỉ định thầu EPC (khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - cung cấp thiết bị - xây lắp công trình).

Theo báo cáo từ Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh Phạm Minh Châu, dự án đã thu hồi 21,44ha đất, liên quan đến 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình và cá nhân. Công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện khẩn trương, với 45/100 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, chiếm 80,64% diện tích cần thiết.

Để đảm bảo tiến độ, xã Bình Khánh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, các tổ xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất cũng được thành lập để đẩy nhanh công tác xác minh và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tiến độ thi công. Ông nhấn mạnh rằng việc di dời hạ tầng cần được triển khai ngay, không để đến lúc thi công mới xử lý. Chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng và phương án di dời.

Dự án nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành được thực hiện bởi liên danh tổng thầu EPC, bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Hưng Phú, và Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam. Gói thầu có giá trị 1.618 tỉ đồng, khởi công vào tháng 7-2026 và dự kiến hoàn thành trong 12 tháng.

Việc áp dụng mô hình tổng thầu EPC cho phép các công đoạn thiết kế, mua sắm và thi công được tổ chức song song, giúp rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Điều này cũng tạo điều kiện cho chủ đầu tư giảm bớt công việc điều phối giữa các nhà thầu và hạn chế những xung đột phát sinh giữa khâu thiết kế và thi công.

Ngoài nút giao đường Rừng Sác, nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang được thi công khẩn trương. Gói thầu này có giá trị 416,6 tỉ đồng, khởi công từ tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành vào ngày 27/12/2026, sau gần 6 tháng thi công. Quốc lộ 50 là trục giao thông quan trọng kết nối Tây Ninh với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Nhờ đó, nút giao này sẽ giữ vai trò then chốt trong việc kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến chính và thúc đẩy phát triển kinh tế, hạ tầng khu vực.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao nỗ lực của xã Bình Khánh trong việc triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ông cũng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp còn lại để đảm bảo tiến độ dự án, góp phần quan trọng vào việc cải thiện hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh.