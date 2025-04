Thị trường bất động sản kỳ vọng lớn vào chính sách nới lỏng tín dụng

Nhà ở giá phải chăng là sản phẩm giá vừa phải, đủ để người dân chi trả bằng thu nhập và năng lực tài chính của mình, nhưng sự chênh lệch giữa thu nhập và giá nhà ở Việt Nam, đặc biệt tại hai đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lại đang có khoảng cách lớn.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân của lao động quý 4/2024 là 8,2 triệu đồng/tháng, tăng 550 nghìn đồng so với quý 3/2024 và tăng 890 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân của lao động là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6%, tương ứng tăng 610 nghìn đồng so với năm trước.

Tuy nhiên, dữ liệu đơn vị khảo sát trên thị trường cho thấy giá nhà, nhất là loại hình chung cư vẫn neo ở mức cao. Trong đó, trên thị trường sơ cấp, giá bán trung bình căn hộ Hà Nội đạt xấp xỉ 75 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và các khoản ưu đãi, chiết khấu); giá bán thứ cấp trung bình xấp xỉ 50 triệu đồng/m2; còn Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán bình quân của căn hộ đạt mức 77 triệu đồng/m2…

TĂNG CƠ HỘI TIẾP CẬN NHÀ Ở

Dù vậy, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định với diễn biến của nhà ở xã hội hiện nay, cùng việc nới lỏng chính sách và tín dụng, đây sẽ là “cú hích” giúp người trẻ, người thu nhập thấp tăng cơ hội tiếp cận nhà.

Tính đến cuối năm 2024, mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đã ghi nhận những bước tiến nhất định. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn tổng hợp, từ năm 2021 đến hết tháng 10/2024, có 66,75 nghìn căn được hoàn thiện; 114,6 nghìn căn được khởi công; 412 nghìn căn được chấp thuận chủ trương đầu tư và 406,65 nghìn căn chưa triển khai.

Đáng chú ý, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP cũng nới lỏng thêm một số quy định với người mua nhà ở xã hội. Đơn cử như Điều 29, Điều 30 của Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định đối tượng tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 và thu nhập với mỗi người không quá 15 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng không quá 30 triệu đồng/tháng, thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 1 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký… Những quy định này về cơ bản là thông thoáng hơn trước đây.

Ngoài ra, ông Quốc Anh cũng thông tin trong năm nay, tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng lên đến 16% và lãi suất cho vay mua bất động sản đang tiếp tục đà giảm. Đặc biệt, quý 1/2025, nhiều ngân hàng thương mại còn ra mắt các gói vay ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà. “Đây là một trong những dấu hiệu phục hồi của dòng tiền, tương tự năm 2014. Với dòng tiền được củng cố, thị trường sẽ tiếp tục đi theo lộ trình hồi phục từ sau quý 2/2025”, đại diện Batdongsan.com.vn chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, thị trường đang đặt kỳ vọng rất lớn vào các chính sách nới lỏng tín dụng vay mua bất động sản. Trả lời khảo sát quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn, có 67,1% môi giới kỳ vọng chính sách “Nới lỏng tín dụng vay mua bất động sản”; 47,9% môi giới kỳ vọng “Giảm thuế, phí giao dịch bất động sản”; 43,4% môi giới kỳ vọng “Đẩy nhanh tiến độ pháp lý”.

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao, Bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills TP.HCM, cho rằng tại Việt Nam, nhất là những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, hàng năm luôn tiếp nhận số lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành phố chuyển đến sinh sống, làm việc, học tập, nên kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, song thực tế, khả năng chi trả của người dân lại là một thách thức không nhỏ.

Nhưng “cơ hội sở hữu nhà ở của người trẻ, người lao động thu nhập thấp còn rất rộng mở, những điểm mới tích cực trong chính sách có thể góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư, nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền”, đại diện Savills tin tưởng.

NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ QUAN TÂM

Chia sẻ tại sự kiện gần đây, ông Dương Kim Quân, Tập đoàn Bcons nhìn nhận thời gian tới, phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ có cơ hội lớn khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Bcons cam kết tiếp tục đầu tư và phát triển những sản phẩm căn hộ vừa túi tiền, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Doanh nghiệp này đã cung cấp ra thị trường gần 1.000 sản phẩm và năm 2025 kỳ vọng thị trường có thể hấp thụ thêm khoảng 4.000 sản phẩm.

“Một trong những định hướng chiến lược sắp tới của chúng tôi là mở rộng mô hình căn hộ cho thuê, với khoảng 3.000 sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những người trẻ chưa đủ điều kiện sở hữu nhà ngay. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của người dân, chúng tôi cũng dự kiến mang ra thị trường các sản phẩm nhà ở có giá thành 1,2 tỷ đồng/căn hộ 30m2”, ông Quân chia sẻ.

Nhìn lại diễn biến thị trường, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, đánh giá thời gian qua, việc tiếp cận nhà ở xã hội còn khó khăn, vì nguồn cung sản phẩm nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng hoàn thành mà có thể bán, cho thuê mua, cho thuê đối với người lao động, người thu nhập thấp chưa nhiều. Trong khi nhu cầu nhà ở xã hội của người lao động, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, công nhân khu công nghiệp tập trung thì còn rất lớn so với kết quả đạt được.

Chính vì vậy, mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Chính phủ, Bộ Xây dựng, cùng các cơ quan ban ngành rất quan tâm, thúc đẩy phát triển sao cho hoàn thành và đầu tư nhiều sản phẩm vào thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng có chỉ đạo bộ, ngành phải nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc phát triển nhà ở xã hội, đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu trong Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này đã giao chỉ tiêu cụ thể tới từng địa phương.