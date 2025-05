Thủ tướng đánh giá cao ngành ngân hàng kịp thời công bố gói vay ưu đãi 500 nghìn tỷ đồng

Tại sự kiện "Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" tổ chức chiều 29/5 tại Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay đã có 21 ngân hàng thương mại chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để triển khai "Chương trình tín dụng quy mô 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng và công nghệ số". Gói này có mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn hiện hành của chính các ngân hàng đó.

THỦ TƯỚNG ĐỀ NGHỊ GIẢM THÊM LÃI SUẤT CỦA GÓI TÍN DỤNG 500 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá đây là bước đi quan trọng, góp phần triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Chương trình tín dụng này được Thủ tướng nhấn mạnh là "tấm lòng" của ngành ngân hàng, thể hiện nỗ lực lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự đóng góp tích cực của các ngân hàng thương mại.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động và "mở lòng ra một chút nữa" để mức lãi suất áp dụng trong gói vay trên thấp hơn ít nhất 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn hiện hành thay vì 1% như Thống đốc công bố.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khẩn trương tổ chức triển khai chương trình này với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được”. Đồng thời nhấn mạnh phương châm hành động là “nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thành quả thật”.

Thủ tướng lưu ý thêm, cần có cách quản lý phù hợp, thiết kế quy định triển khai có "đầu ra", khả thi và hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng khuyến khích người dân, doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn từ chương trình này để đưa nguồn vốn vào thực tiễn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc triển khai cần đảm bảo vốn được đưa vào nền kinh tế, mang lại hiệu quả rõ ràng, minh bạch.

Thủ tướng khẳng định tinh thần chung là các ngân hàng cùng người dân, doanh nghiệp phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng thành quả, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và tự hào.

NGÀNH NGÂN HÀNG CẦN THỰC HIỆN 5 TĂNG TỐC, BỨT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số của ngành ngân hàng phải "tăng tốc, bứt phá, về đích sớm hơn so với dự kiến" với 5 vấn đề trọng tâm.

Tăng tốc, bứt phá về hoàn thiện thể chế: nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Tăng tốc, bứt phá về phát triển hạ tầng số: tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tính liên thông, hiện đại, an toàn và sẵn sàng phục vụ các nhu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng số.

Tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp: đảm bảo mọi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và nhóm yếu thế có thể tiếp cận công bằng với các dịch vụ tài chính số.

Tăng tốc, bứt phá phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng, đảm bảo đủ năng lực để triển khai, vận hành và phát triển các giải pháp ngân hàng số.

Tăng tốc, bứt phá bảo đảm an ninh, an toàn trong chuyển đổi số: tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống, dữ liệu và quyền lợi của người dùng trong môi trường số, đảm bảo an toàn và bền vững cho quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.