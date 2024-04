“Hóng” lợi nhuận quý 1, cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index tăng dựng ngược

Những thông tin đồn thổi về lợi nhuận quý 1 của nhóm ngân hàng tuy xuất hiện từ sáng nhưng lan truyền mạnh mẽ sau giờ nghỉ trưa khiến thị trường chiều nay tăng bùng nổ. VN-Index nhảy dựng đứng 1,46% với cổ phiếu ngân hàng chiếm 8/10 vị trí dẫn dắt điểm số.

Phiên sáng một số cổ phiếu ngân hàng cũng khá mạnh nhưng cũng chỉ có TCB, CTG, MBB là tăng hơn 1% trong nhóm blue-chips. Đến chiều nhóm này mới thực sự bùng nổ. Tăng dữ dội phải kể tới CTG bật cao thêm 4,21% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 6,53% so với tham chiếu. TCB tăng thêm 3,04% thành +5,1% lúc đóng cửa. Ngoài ra MBB, ACB, HDB, TPB, VIB chiều nay đều tăng thêm ít nhất 2% nữa so với phiên sáng. Yếu nhất như VCB – phiên sáng còn đỏ - chiều nay cũng tăng 0,75% và đảo chiều thành tăng 0,64% so với tham chiếu.

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng buổi chiều cũng rất khá: Rổ VN30 khớp 5.160 tỷ đồng chiều nay thì gần 59% (3.023 tỷ đồng) đổ vào các mã nhóm này. CTG tăng khỏe nhất cũng thanh khoản cao nhất với 670,3 tỷ đồng phiên chiều và cả ngày đạt 837,2 tỷ đồng. CTG cũng là cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay. Tính chung cả ngày, cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE tăng thanh khoản tới 70% so với hôm qua đạt 4.920 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên và chiếm 29% tổng giá trị khớp sàn này. Nhóm ngân hàng trong nhóm VN30 cũng chiếm 55,1% tổng khớp cả rổ.

Không chỉ vậy, giao dịch thỏa thuận ở cổ phiếu ngân hàng cũng rất sôi động. ACB xuất hiện giao dịch gần 205,3 triệu cổ trị giá 5.964 tỷ đồng. MBB, VPB cũng thỏa thuận hàng trăm tỷ. Tính chung nhóm ngân hàng thỏa thuận 6.331 tỷ đồng hôm nay, chiếm trên 90% tổng giá trị thỏa thuận ở HoSE (7.029 tỷ đồng).

Nhóm cổ phiếu thanh khoản hàng đầu thị trường nhìn chung tăng giá ấn tượng.

Tương quan biến động giá cổ phiếu ngân hàng chiều nay cho thấy nhóm này đã kích thích đợt tăng mạnh trên toàn thị trường, hầu hết đều bay cao ngay trong khoảng 15 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa trở lại. Kết phiên, CTG tăng 6,53%, TCB tăng 5,1%, MBB tăng 3,79%, VCB tăng 0,64%, ACB tăng 3,13%, LPB tăng 6,83%, VPB tăng 1,81%, BID tăng 0,75% là 8 mã ngân hàng dẫn dắt VN-Index với tổng điểm cộng vào gần 10 điểm trong khi VN-Index tăng 18,4 điểm.

Độ rộng lan tỏa mạnh mẽ cho thấy sức hấp dẫn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Độ rộng lúc đóng cửa của VN-Index lên tới 317 mã tăng/143 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 239 mã tăng/174 mã giảm. Mặt bằng giá cũng được nâng lên rất tốt, với 119 mã đóng cửa tăng trên 1%, trong khi phiên sáng mới có 74 mã. Ngoài nhóm ngân hàng, đáng kể có DIG tăng 1,82% thanh khoản 785 tỷ đồng; SSI tăng1,08% thanh khoản 730,2 tỷ; VIX tăng 1,83% với 443,3 tỷ; PDR tăng 1,11% với 291,5 tỷ; VCI tăng 2,16% với 252 tỷ… Toàn sàn HoSE có 43 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì 37 mã tăng giá trong đó 24 mã tăng quá 1%.

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng cũng giúp cải thiện đáng kể thanh khoản. Tính riêng phiên chiều, HoSE và HNX giao dịch thêm 11.387 tỷ đồng, tăng 58% so với phiên sáng và là phiên chiều sôi động nhất kể từ đầu tuần. Cả ngày, mức khớp lệnh 2 sàn đạt gần 18.614 tỷ đồng, tăng 10,8% so với hôm qua. Tuy nhiên nếu tính riêng HoSE, mức tăng thanh khoản tuyệt đối hôm nay khoảng 1.903 tỷ đồng thì nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng giao dịch 2.072 tỷ đồng. Nói cách khác, các cổ phiếu còn lại giảm giao dịch đáng kể nếu tính cả mức tăng giá.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 725,7 tỷ đồng. Rất nhiều mã bị bán mạnh như VHM -247,4 tỷ, MSN -84,8 tỷ, HSG -61,6 tỷ, PDR -61 tỷ, VNM -49,9 tỷ, STB -45,2 tỷ, KBC -39,9 tỷ, DIG -34,4 tỷ… Phía mua có SBT +65,9 tỷ, ASM +40,9 tỷ, SCS +40,4 tỷ, HPG +27,2 tỷ, HCM +27 tỷ.