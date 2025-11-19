VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Trang chủ Tài chính

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

19/11/2025, 13:30

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ hình thức QR chuyển tiền sang QR thanh toán (QR Pay), hướng tới mục tiêu xây dựng một hạ tầng thanh toán số đồng bộ, minh bạch và hiện đại, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “THANH TOÁN QR CODE: MINH BẠCH VÀ TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIỚI HẠN”.

Hội thảo có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng với đó là sự tham dự của đại diện các cơ quan: Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương); các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và chuyên gia quốc tế đến từ Ấn Độ.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhiều chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành trong hai năm 2024 – 2025. Riêng lĩnh vực ngân hàng tiếp tục là ngành tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại diện các bộ, ngành tham dự hội thảo:

1/ Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2/ Ông Phạm Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3/ Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính;

4/ Ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Đại diện ngân hàng, trung gian thanh toán, Fintech và các chuyên gia công nghệ:

1/ Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

2/ Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

3/ Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

4/ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

5/ Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

6/ Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank);

7/ Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

8/ Ông Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng Phát triển Kênh số & Đối tác, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

9/ Ông Đinh Quang Dân, Phó Trưởng ban Khách hàng Cá nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);

10/ Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet;

11/ Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm CLB Dịch vụ An ninh mạng (Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam – NCA);

12/ Bà Sonal Asnani, Giám đốc thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty NPCI International (Ấn Độ).

Đặc biệt, hội thảo chào đón chuyên gia thanh toán và công nghệ ngân hàng Nguyễn Đăng Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ VietFintech (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), sẽ điều phối phiên thảo luận.

Toàn bộ nội dung hội thảo được phát trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và Fanpage chính thức của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!

Từ khóa:

Công nghệ tài chính hạ tầng thanh toán số Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán QR code

Chủ đề:

Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn"
