[Trực tiếp]: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy
16/12/2025, 13:36
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” vào ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ với quy mô gồm 1 Phiên toàn thể cấp cao và 2 Phiên chuyên đề.
1. Phiên toàn thể cấp cao tổ chức vào 13h30-17h30 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội trường, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; đồng chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội.
Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h30 ngày 16/12/2025 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.
2. Phiên chuyên đề 1 về Tài chính – Ngân hàng với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030” tổ chức vào 08h00 - 12h00 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội đàm, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
3. Phiên chuyên đề 2 về Kinh tế tuần hoàn với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững” tổ chức vào 08h00 - 12h00 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội trường, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính:
Một là, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025, nhất là việc thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số);
Hai là, nhận diện, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số;
Ba là, đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.
06:00, 16/12/2025
