[Trực tiếp]: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy

16/12/2025, 13:36

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” vào ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ với quy mô gồm 1 Phiên toàn thể cấp cao và 2 Phiên chuyên đề.

1. Phiên toàn thể cấp cao tổ chức vào 13h30-17h30 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội trường, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; đồng chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội.  

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h30 ngày 16/12/2025 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

2. Phiên chuyên đề 1 về Tài chính – Ngân hàng với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030” tổ chức vào 08h00 - 12h00 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội đàm, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

3. Phiên chuyên đề 2 về Kinh tế tuần hoàn với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững” tổ chức vào 08h00 - 12h00 ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Phòng Hội trường, Trụ sở Chính phủ, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính:

Một là, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và  nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025, nhất là việc thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số);

Hai là, nhận diện, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số;

Ba là, đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026. 

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới GDP tăng hai chữ số giai đoạn 2026-2030

15:14, 10/12/2025

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới GDP tăng hai chữ số giai đoạn 2026-2030

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

06:00, 16/12/2025

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

15:57, 15/12/2025

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

chiến lược phát triển 2026-2030 Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Video mới

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025
image 23:35 13/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025
image 11:35 08/12/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025

Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025
image 17:24 07/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025
image 10:23 30/11/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
image 15:59 25/11/2025

Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhu cầu về các mô hình chăm sóc người cao tuổi trở thành một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức...

VnEconomy
[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”
image 13:30 19/11/2025

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…

VnEconomy
Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió
image 14:19 10/11/2025

Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió

Ông Tejjas Parmar, Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Suzlon (Ấn Độ), khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng cho năng lượng tái tạo. Với hơn 30 năm kinh nghiệm toàn cầu, Suzlon mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam phát triển dự án điện gió, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025
image 08:39 09/11/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy