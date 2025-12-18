VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

18/12/2025, 14:26

Chủ đề trọng tâm của chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 là: "Giá trị chất – Niềm tin thật". Theo đó, tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ có chất lượng cao, có bản sắc thương hiệu rõ nét cùng với nỗ lực minh bạch thông tin, áp dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hay xác thực giao dịch, đảm bảo các hoạt động tiêu dùng diễn ra bền vững và có trách nhiệm.

Sau thời gian dài khảo sát, Hội đồng bình chọn bao gồm: Hội đồng bình chọn bao gồm Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, các chuyên gia kinh tế ngành, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, chuyên gia nghiên cứu thị trường và đại diện Ban tổ chức, Hội đồng tư vấn đã lựa chọn ra những sản phẩm - dịch vụ xứng đáng được vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.

Theo đó, đã có 10 sản phẩm – dịch vụ được vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đó là: Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin cho Trẻ em và Người lớn VNVC (Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam); Bộ sưu tập gia dụng thông minh Samsung Bespoke AI (Samsung Việt Nam); Hộp bảo quản thực phẩm Maestro Vacuum và Bình Giữ Nhiệt Metro Café (Công ty TNHH Lock&Lock Việt Nam); Thịt ủ mát MEATDeli (Công ty Cổ phần Masan MEATLife); Sữa tươi TH true MILK (Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH); Xe VF5 (Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast); Dịch vụ vận tải (Công ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel); Dòng sản phẩm chăm sóc gia đình OMO, Comfort, Sunlight (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY (Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam); Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà (Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Yến Sào Khánh Hoà).

Bên cạnh đó, chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 còn công bố và vinh danh:

-        Top 10 sản phẩm – dịch vụ XANH VÀ BỀN VỮNG

-        Top 10 sản phẩm – dịch vụ TIÊN PHONG

-        Top 10 sản phẩm – dịch vụ HỮU ÍCH

-        Top 10 sản phẩm – dịch vụ ẤN TƯỢNG

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030, với 80 triệu người tiêu dùng (theo dữ liệu World Data Lab). Không gian thị trường nội địa với sức mua lớn mang đến cơ hội chưa từng có để doanh nghiệp kết nối và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng.

Từ kết quả bình chọn Tin Dùng Việt Nam 2025, chúng ta có thể khẳng định, tương lai của tiêu dùng hiện đại phụ thuộc vào những giá trị cốt lõi: chất lượng cao, tối ưu chi phí, sản xuất – kinh doanh có đạo đức. Trong đó, minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin.

Sắp diễn ra Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

14:40, 16/12/2025

Sắp diễn ra Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu dùng chọn lọc và chú trọng giá trị là động lực tăng trưởng mới

08:00, 18/12/2025

Tiêu dùng chọn lọc và chú trọng giá trị là động lực tăng trưởng mới

Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

14:19, 01/12/2025

Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

VnEconomy
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng
image 11:36 17/12/2025

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Việc triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, sẽ tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế Thủ đô. Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị hiện hữu, qua đó lan tỏa động lực tăng trưởng sang các địa phương lân cận và các lĩnh vực kinh tế khác...

VnEconomy
[Trực tiếp]: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026
image 13:36 16/12/2025

[Trực tiếp]: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025
image 23:35 13/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025
image 11:35 08/12/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025

Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025
image 17:24 07/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025
image 10:23 30/11/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
image 15:59 25/11/2025

Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhu cầu về các mô hình chăm sóc người cao tuổi trở thành một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức...

VnEconomy
[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”
image 13:30 19/11/2025

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy