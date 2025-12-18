[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

Chủ đề trọng tâm của chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 là: "Giá trị chất – Niềm tin thật". Theo đó, tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ có chất lượng cao, có bản sắc thương hiệu rõ nét cùng với nỗ lực minh bạch thông tin, áp dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hay xác thực giao dịch, đảm bảo các hoạt động tiêu dùng diễn ra bền vững và có trách nhiệm.

Sau thời gian dài khảo sát, Hội đồng bình chọn bao gồm: Hội đồng bình chọn bao gồm Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, các chuyên gia kinh tế ngành, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, chuyên gia nghiên cứu thị trường và đại diện Ban tổ chức, Hội đồng tư vấn đã lựa chọn ra những sản phẩm - dịch vụ xứng đáng được vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.

Theo đó, đã có 10 sản phẩm – dịch vụ được vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đó là: Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin cho Trẻ em và Người lớn VNVC (Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam); Bộ sưu tập gia dụng thông minh Samsung Bespoke AI (Samsung Việt Nam); Hộp bảo quản thực phẩm Maestro Vacuum và Bình Giữ Nhiệt Metro Café (Công ty TNHH Lock&Lock Việt Nam); Thịt ủ mát MEATDeli (Công ty Cổ phần Masan MEATLife); Sữa tươi TH true MILK (Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH); Xe VF5 (Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast); Dịch vụ vận tải (Công ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel); Dòng sản phẩm chăm sóc gia đình OMO, Comfort, Sunlight (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY (Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam); Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà (Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Yến Sào Khánh Hoà).

Bên cạnh đó, chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 còn công bố và vinh danh:

- Top 10 sản phẩm – dịch vụ XANH VÀ BỀN VỮNG

- Top 10 sản phẩm – dịch vụ TIÊN PHONG

- Top 10 sản phẩm – dịch vụ HỮU ÍCH

- Top 10 sản phẩm – dịch vụ ẤN TƯỢNG

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030, với 80 triệu người tiêu dùng (theo dữ liệu World Data Lab). Không gian thị trường nội địa với sức mua lớn mang đến cơ hội chưa từng có để doanh nghiệp kết nối và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng.

Từ kết quả bình chọn Tin Dùng Việt Nam 2025, chúng ta có thể khẳng định, tương lai của tiêu dùng hiện đại phụ thuộc vào những giá trị cốt lõi: chất lượng cao, tối ưu chi phí, sản xuất – kinh doanh có đạo đức. Trong đó, minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin.