VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin

Trung Quốc thống trị thị trường robot hình người toàn cầu

Đức Anh

26/03/2026, 15:42

Theo dữ liệu tổng hợp từ trang Rest of World, các công ty Trung Quốc chiếm gần 90% lượng robot hình người bán ra trên toàn cầu trong năm 2025, qua đó cho thấy nước này đang nắm vị thế áp đảo trong một lĩnh vực còn ở giai đoạn đầu phát triển nhưng được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tới.

Dẫn đầu thị trường là 2 công ty Trung Quốc Unitree và AgiBot, với các mẫu robot lần lượt là G1 và A2. Trong năm ngoái, 2 doanh nghiệp này bán ra tổng cộng hơn 10.000 robot hình người, bỏ xa tất cả đối thủ còn lại. Xếp sau là công ty UBTECH với mẫu Walker S2, bán ra 1.000 robot; Leju Robot với mẫu KUAVO 4Pro, bán ra 500 robot. Tiếp đến là EngineAI với mẫu PM01, tiêu thụ 400 robot, trong khi Fourier bán được 300 robot với mẫu GR-1.

VnEconomy

Những con số này cho thấy lợi thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở tốc độ thương mại hóa sản phẩm.

Trong khi đó, thị trường Mỹ dường như vẫn mới ở giai đoạn đầu phát triển nếu nhìn vào số lượng sản phẩm thực tế được bán ra. Trong năm 2025, Tesla, Figure AI và Agility Robotics mỗi công ty chỉ bán được khoảng 150 robot. Khoảng cách lớn so với đối thủ Trung Quốc cho thấy các doanh nghiệp Mỹ dù thu hút nhiều sự chú ý vẫn chưa đạt quy mô đủ lớn để cạnh tranh với các hãng Trung Quốc ở thời điểm hiện nay.

Giá bán là một yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc đi nhanh hơn. Mẫu robot hình người R1 rẻ nhất của Unitree chỉ có giá 5.900 USD, trong khi sản phẩm của nhiều công ty khác có giá từ 20.000 USD đến hơn 40.000 USD. Mức giá thấp hơn giúp robot hình người Trung Quốc tiếp cận doanh nghiệp và nhà phát triển sớm hơn, nhờ đó tăng quy mô cho thị trường nội địa và kéo chi phí xuống tiếp.

Trong bối cảnh thị trường robot hình người vẫn còn non trẻ, tương quan hiện nay cho thấy Trung Quốc đang dẫn trước rõ rệt về quy mô sản xuất lẫn tốc độ thương mại hóa. Nếu xu hướng này tiếp tục, nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố thêm vị thế áp đảo khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn.

Từ khóa:

Robot hình người thế giới Trung Quốc
