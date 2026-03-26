Trung Quốc thống trị thị trường robot hình người toàn cầu

Theo dữ liệu tổng hợp từ trang Rest of World, các công ty Trung Quốc chiếm gần 90% lượng robot hình người bán ra trên toàn cầu trong năm 2025, qua đó cho thấy nước này đang nắm vị thế áp đảo trong một lĩnh vực còn ở giai đoạn đầu phát triển nhưng được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tới.

Dẫn đầu thị trường là 2 công ty Trung Quốc Unitree và AgiBot, với các mẫu robot lần lượt là G1 và A2. Trong năm ngoái, 2 doanh nghiệp này bán ra tổng cộng hơn 10.000 robot hình người, bỏ xa tất cả đối thủ còn lại. Xếp sau là công ty UBTECH với mẫu Walker S2, bán ra 1.000 robot; Leju Robot với mẫu KUAVO 4Pro, bán ra 500 robot. Tiếp đến là EngineAI với mẫu PM01, tiêu thụ 400 robot, trong khi Fourier bán được 300 robot với mẫu GR-1.

Những con số này cho thấy lợi thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở tốc độ thương mại hóa sản phẩm.

Trong khi đó, thị trường Mỹ dường như vẫn mới ở giai đoạn đầu phát triển nếu nhìn vào số lượng sản phẩm thực tế được bán ra. Trong năm 2025, Tesla, Figure AI và Agility Robotics mỗi công ty chỉ bán được khoảng 150 robot. Khoảng cách lớn so với đối thủ Trung Quốc cho thấy các doanh nghiệp Mỹ dù thu hút nhiều sự chú ý vẫn chưa đạt quy mô đủ lớn để cạnh tranh với các hãng Trung Quốc ở thời điểm hiện nay.

Giá bán là một yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc đi nhanh hơn. Mẫu robot hình người R1 rẻ nhất của Unitree chỉ có giá 5.900 USD, trong khi sản phẩm của nhiều công ty khác có giá từ 20.000 USD đến hơn 40.000 USD. Mức giá thấp hơn giúp robot hình người Trung Quốc tiếp cận doanh nghiệp và nhà phát triển sớm hơn, nhờ đó tăng quy mô cho thị trường nội địa và kéo chi phí xuống tiếp.

Trong bối cảnh thị trường robot hình người vẫn còn non trẻ, tương quan hiện nay cho thấy Trung Quốc đang dẫn trước rõ rệt về quy mô sản xuất lẫn tốc độ thương mại hóa. Nếu xu hướng này tiếp tục, nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố thêm vị thế áp đảo khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn.