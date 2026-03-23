Trung Quốc cam kết mở cửa nền kinh tế, đưa thương mại trở nên cân bằng hơn

Bình Minh

23/03/2026, 13:41

Vào ngày 22/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết nước này sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế cho các công ty nước ngoài và theo đuổi quan hệ thương mại cân bằng hơn với các đối tác toàn cầu...

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) ở Bắc Kinh ngày 22/3/2026 - Ảnh: Reuters.

Cam kết trên được Bắc Kinh đưa ra sau một năm đầy biến động, với những căng thẳng thương mại và cuộc chiến thuế quan giữa Trung Quốc với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) ở Bắc Kinh, ông Lý Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa chất lượng cao từ nước ngoài và hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy phát triển thương mại tối ưu và cân bằng, mở rộng quy mô thương mại toàn cầu - hãng tin Reuters đưa tin

Diễn đàn thường niên diễn ra trong hai ngày 22-23/2 này là cơ hội để Trung Quốc đưa ra tầm nhìn kinh tế và cơ hội đầu tư ở nước này với các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, giới chức Trung Quốc, các nhà kinh tế và học giả.

Sự kiện này diễn ra sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới báo cáo mức thặng dư thương mại kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD cho năm 2025.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu bất chấp thuế quan, Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc giải quyết mối lo của các đối tác thương mại về thặng dư thương mại lớn và tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, cũng như sự phụ thuộc quá mức của các nền kinh tế vào các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc.

Bài phát biểu của ông Lý Cường không đề cập trực tiếp đến thặng dư thương mại, nhưng cam kết mà ông đưa ra cho thấy Bắc Kinh nhận thức được rằng vấn đề này có thể gây sức ép lên quan hệ quốc tế dù Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ.

Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố có thể hoãn chuyến công du Bắc Kinh - chuyến thăm bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran, cho thấy nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể bị hoãn lại.

Phát biểu tại diễn đàn CDF, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) Phan Công Thắng cũng tìm cách xoa dịu những lo ngại xung quanh thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh rằng việc phân tích tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu cần phải xem xét không chỉ thương mại hàng hóa mà còn cả thương mại dịch vụ, và không chỉ tài khoản vãng lai mà còn cả tài khoản tài chính. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc là quốc gia có thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất nhưng cũng là quốc gia có thâm hụt thương mại dịch vụ lớn nhất.

Vị Thống đốc khẳng định Trung Quốc không cần và không có ý định giành lợi thế cạnh tranh thương mại thông qua việc giảm giá đồng tiền.

Chính phủ Trung Quốc hiện đang đang nỗ lực đảo ngược sự suy giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này. Dòng vốn FDI vào Trung Quốc trong tháng 1 năm nay giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, còn hơn 92 tỷ nhân dân tệ (13,36 tỷ USD), sau khi giảm 9,5% trong năm 2025.

Vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã đưa thêm 200 lĩnh vực ngành nghề vào danh sách các ngành đủ điều kiện nhận các ưu đãi dành cho đầu tư nước ngoài, từ miễn giảm thuế đến ưu đãi sử dụng đất. Mục tiêu của các chính sách ưu đãi này là thúc đẩy sản xuất tiên tiến, dịch vụ hiện đại và các ngành công nghệ cao và xanh.

Thủ tướng Lý Cường cho biết các công ty nước ngoài sẽ được đối xử như các công ty trong nước, cho phép các doanh nghiệp từ tất cả các quốc gia phát triển với niềm tin và khả năng thực hóa tham vọng của họ tại thị trường Trung Quốc.

Trong một cuộc gặp trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nói với lãnh đạo các doanh nghiệp dược đến từ Mỹ và CEO của 5 công ty dược phẩm đa quốc gia lớn rằng Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ và cải thiện tính minh bạch của chính sách.

CEO của Apple, ông Tim Cook nói trong một bài phát biểu rằng tập đoàn công nghệ Mỹ này sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Các nhà điều hành cấp cao từ Samsung Electronics, Volkswagen, Broadcom Inc, Siemens, BASF và Novartis cũng tham dự diễn đàn. Các tổ chức tài chính bao gồm HSBC Holdings, UBS Group và Standard Chartered cũng đã cử đại diện tham dự, theo Reuters.

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

18:57, 17/03/2026

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc giúp khai thông eo biển Hormuz trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

10:49, 16/03/2026

Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc giúp khai thông eo biển Hormuz trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

14:30, 10/03/2026

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Đọc thêm

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái "đỏ" trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

Những thay đổi trong chiến lược xe điện, bao gồm việc hủy bỏ các mẫu xe và kế hoạch đầu tư, đã khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thiệt hại ít nhất 75 tỷ USD trong năm qua...

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang đẩy chi phí của việc mua nhà ở Mỹ tăng lên - theo trang CNN Business...

Thế giới đang đang đứng trước một "bờ vực" đứt đoạn nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Vùng Vịnh, vì chỉ trong vòng 10 ngày tới, dòng chảy LNG từ khu vực này sẽ dừng hoàn toàn sau khi những tàu chở LNG cuối cùng từ Vùng Vịnh cập cảng các nước nhập khẩu...

Theo hãng tin Bloomberg, người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc ngày càng lỗ nặng do giá giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước suy yếu, còn chi phí đầu vào tăng lên vì chiến sự tại Iran...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

