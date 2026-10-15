Trường thọ: Chuẩn mực mới trong ngành wellness

Trong nhiều thập kỷ, chăm sóc sức khỏe hạng sang đồng nghĩa với việc rời bỏ cuộc sống thường ngày. Đó là spa suối nước nóng, chiếc áo choàng trắng, lời hứa về việc “ngắt kết nối” hoàn toàn...

Ảnh: Amanoi Ninh Thuận

Wellness là nơi bạn thường “trốn” đến, thường chỉ một lần mỗi năm, và giá trị của nó được đo bằng không khí, không gian. Mô hình đó đang dần nhường chỗ cho một cách tiếp cận khác. Người tiêu dùng giàu có ngày nay ít quan tâm đến việc nên đặt liệu trình nào, mà quan tâm nhiều hơn đến việc nó sẽ tác động gì lên cơ thể họ ở cấp độ sinh học, và làm sao họ biết nó thực sự hiệu quả.

“Xa xỉ từng bán sự thoát ly. Xu hướng trường thọ bán năng lực,” bà Maila Reeves, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty sống thọ dựa trên khoa học Bio Atelier, nhận định. Đây chính là “Cuộc chuyển dịch hạ tầng”: sức khỏe đang chuyển từ một thú vui đôi lúc thành hạ tầng thường nhật, được lồng ghép vào nơi người ta sống, làm việc, du lịch và lưu trú... Và dòng tiền cũng đang đổ theo xu hướng này.

THỊ TRƯỜNG TỶ USD VỚI ĐỘNG LỰC MANG TÍNH CẤU TRÚC

Viện Wellness Toàn cầu (Global Wellness Institute) định giá nền kinh tế wellness toàn cầu ở mức 6.800 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ đạt 9.800 tỷ USD vào năm 2029. McKinsey ước tính thị trường wellness dành cho người tiêu dùng vào khoảng 2.000 tỷ USD. Có tới 60% người tiêu dùng tại các thị trường được khảo sát hiện coi lão hóa khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu hoặc rất quan trọng, và y học cá thể hóa được dự báo tăng trưởng 9,3% mỗi năm đến năm 2029.

Điều quan trọng là những gì thúc đẩy mức tăng trưởng đó. Dân số già hóa, bệnh mãn tính gia tăng, nhu cầu phòng bệnh và những tiến bộ nhanh chóng trong chẩn đoán là các lực đẩy mang tính cấu trúc, chứ không phải trào lưu nhất thời.

Ảnh: The Longevity Hub by Clinique La Prairie

Trước đây, hàng xa xỉ mua về không khí và sự độc quyền. Ở mức tốt nhất, nay nó mua về sự chặt chẽ trong công thức, tính cá nhân hóa, khả năng diễn giải của chuyên gia và sự liên tục. Người tiêu dùng chính là lực đẩy của thay đổi này.

McKinsey phát hiện khoảng một nửa người tiêu dùng Anh và Mỹ xếp hiệu quả lâm sàng vào nhóm yếu tố mua hàng hàng đầu đối với sản phẩm wellness, trong khi chỉ khoảng 20% nói như vậy về thành phần tự nhiên hay “sạch”. Thị trường đang chuyển từ những lời quảng cáo sang hiệu quả đáng tin cậy.

Các doanh nghiệp trường thọ và wellness đã chiếm lĩnh phân khúc cao cấp, thường với bao bì đẹp mắt và nhiều lời hứa hẹn. Bà Reeves cho rằng ngành wellness tập trung vào yếu tố trường thọ đang gặp vấn đề về thông tin: thông tin không hề khan hiếm, nhưng việc phân biệt giữa ý kiến và dữ liệu, cũng như tiếp cận dữ liệu đáng tin cậy, ngày càng quan trọng.

Châu Á đang chứng kiến sự bùng nổ của các phòng khám trường thọ cao cấp, nơi được cho là mức tiêu dùng của công chúng đang chạy nhanh hơn khoa học. Uy tín mới là khoản “phí bảo hiểm” thực sự, và việc tạo ra những sản phẩm hỗ trợ thị trường rộng lớn hơn sẽ ngày càng quan trọng để duy trì sức khỏe cho cộng đồng.

KHÔNG CHỈ LÀ CÁC PHÒNG KHÁM WELLNESS

Cuộc chuyển dịch hạ tầng thể hiện rõ nhất ở nơi sức khỏe được cung cấp. Trường thọ đang đi vào các khu nhà ở, khách sạn, câu lạc bộ thành viên và du lịch, từ các khu nghỉ dưỡng wellness đến siêu du thuyền. Theo Viện Wellness Toàn cầu, bất động sản wellness đạt 584 tỷ USD vào năm 2024 và được dự báo tăng gấp đôi lên 1.100 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng nhanh hơn hơn ba lần so với ngành xây dựng nói chung.

Tại Dubai, One&Only đã mở một trung tâm trường thọ cùng phòng khám Thụy Sĩ Clinique La Prairie, trong khi các nhà đóng siêu du thuyền hiện thiết kế sẵn buồng oxy cao áp và bồn tắm đá lạnh vào những con tàu mới.

Ảnh: The Longevity Hub by Clinique La Prairie

Các nước vùng Vịnh (GCC) và một số khu vực châu Á đang di chuyển nhanh nhất. Họ coi y tế, khách sạn, bất động sản và công nghệ là một hệ thống thống nhất, và ít gắn với quan niệm rằng chăm sóc sức khỏe chỉ thuộc về bệnh viện. Theo Bảng xếp hạng Quốc gia 2026 của Viện Wellness Toàn cầu, UAE và Arab Saudi là hai thị trường wellness tăng trưởng nhanh nhất thế giới kể từ năm 2019, với nền kinh tế wellness của Arab Saudi mở rộng nhanh gấp đôi tốc độ toàn cầu.

Ngay cả trong đợt suy giảm kinh tế khu vực năm nay, canh bạc dài hạn vào hạ tầng wellness vẫn rất rõ ràng. Tại châu Á, nơi trường thọ thường được nhìn nhận toàn diện hơn, kết hợp chẩn đoán hiện đại với y học cổ truyền và dịch vụ lưu trú chu đáo, các khách sạn hạng sang đang bổ sung phòng khám sống thọ với tốc độ nhanh.

“Biên giới tiếp theo của du lịch xa xỉ không phải là bạn khởi hành đẹp đến đâu,” bà Reeves nói. “Mà là bạn đến nơi tốt đến mức nào.” Tốc độ cũng mang rủi ro riêng, và những người chiến thắng sẽ là những ai kết hợp được tham vọng với uy tín lâm sàng. Với một ngành bán “năng lực”, phép thử rất đơn giản: kết quả và sự đổi mới mới là điều quan trọng.