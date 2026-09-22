Wellness: Điểm tựa đầy tiềm năng của ngành du lịch

Nhu cầu của du khách hiện nay đã chuyển từ việc tìm kiếm sự thư thái ngắn hạn sang những trải nghiệm có khả năng cải thiện sức khỏe, cân bằng cảm xúc và tái thiết lập lối sống. Chính điều này đã đưa du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) đứng trước một cơ hội tăng trưởng mới...

Ảnh minh họa: ExoTrails

Ngành du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Grandview Research, quy mô thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 1.085,6 tỷ USD năm 2026 lên 2.400 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,3% từ năm 2026 đến năm 2035.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sức khỏe, cùng với các xu hướng y học dự phòng và sáng kiến của các chính phủ nhằm thúc đẩy du lịch wellness. Số lượng spa và cơ sở trị liệu trên toàn cầu đã tăng 15,03% từ năm 2019 đến 2024, theo Viện Chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GWI). Các doanh nghiệp cũng đang mở rộng dịch vụ với các liệu pháp chuyên biệt như spa y tế, thủy trị liệu và liệu pháp hương thơm.

Tại châu Âu và châu Mỹ, các thương vụ chiến lược nhằm tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào cơ sở lưu trú đang phát triển nhanh chóng. Năm 2025, Pursuit Attractions & Hospitality đã mua lại Khu nghỉ dưỡng & Spa suối nước nóng Tabacón ở Costa Rica với giá 111 triệu USD. Waldorf Astoria New York cũng ra mắt Guerlain Wellness Spa chuyên cung cấp các liệu pháp chăm sóc sức khỏe cao cấp. Các doanh nghiệp khác như Hyatt Corporation, Four Seasons Hotels Limited và Marriott International cũng đang tích cực tham gia vào xu hướng này.

Tại Trung Quốc, các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải và Tam Á cung cấp nhiều trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đa dạng, từ y học cổ truyền đến suối nước nóng và các khóa tu thiền. Ấn Độ cũng nổi bật với các điểm đến như Rishikesh cho yoga và Goa cho chăm sóc sức khỏe ven biển.

Chi tiêu cho du lịch chăm sóc sức khỏe duy trì ổn định ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Khảo sát của McKinsey cho thấy, khách du lịch chăm sóc sức khỏe chi tiêu trung bình nhiều hơn 36% so với du khách thông thường. Thế hệ Millennials và Gen Z đặc biệt chi tiêu nhiều cho các dịch vụ wellness, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục với thế hệ Gen Alpha.

Xu hướng du lịch trường thọ cũng đang phát triển để đón đầu nền “kinh tế bạc”. Nhiều cơ sở lưu trú trên toàn cầu đã chuyển sang cung cấp các chương trình chăm sóc cá nhân hóa nhằm làm chậm quá trình lão hóa. Tại Trung Đông, ngành khách sạn cao cấp đang kết hợp chặt chẽ với du lịch wellness, thay thế spa truyền thống bằng các trung tâm trường thọ.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch wellness nhờ bờ biển dài và hệ thống cây dược liệu đa dạng. Tuy nhiên, phát triển du lịch wellness không chỉ đơn giản là mở thêm các spa hay lớp dạy yoga.

Nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam-VnEconomy, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo “Wellness chữa lành tại các điểm đến xanh”, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng và sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhà báo Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam-VnEconomy, cho rằng cần đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, từ quản lý spa đến chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng.

ThS.BS. Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Viện Nghiên cứu và phát triển Bách Thảo Ngự Y, đề xuất doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm và marketing đúng tệp khách hàng. Cộng đồng địa phương cũng nên được đào tạo để tham gia vào chuỗi giá trị, bảo vệ cảnh quan môi trường và bảo tồn các bài thuốc dân gian.

TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, nhấn mạnh cần có chiến lược dài hạn và quy hoạch vùng để phát triển du lịch wellness. Nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch wellness sẽ giúp gia tăng giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2026 phát hành ngày 21/9/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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