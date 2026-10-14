Truy tố shark Thủy với cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng

Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 bị hại với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: VGP.

Ngày 14/10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Các bị can còn lại bị truy tố theo hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Thủy đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền.

Theo đó, từ năm 2015 – 2023, bị can Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm đơn vị tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, đang mở rộng đầu tư. Từ đó, các bị can kêu gọi khách hàng mua cổ phần Công ty Egroup với lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng bị can Thủy vẫn chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng anh, trường học mầm non… Đây là các công ty đóng góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, là mô hình kinh doanh giáo dục được bị can Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Để huy động tiền, bị can Thủy chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có hiệu quả, lợi nhuận cao.

Các bị can cũng xây dựng kế hoạch huy động vốn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho bị can Thủy.

Các bị can cũng đưa ra mức lãi suất 15-20%/năm, đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống). Thời gian đầu, khách hàng được trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. Sau đó, khi khách hàng đầu tư số tiền lớn thì các quản lý, nhân viên kinh doanh tìm cách kéo dài thời gian, khuyến khích tái đầu tư.

Với cách thức trên, từ năm 2015 – 2023, bị can Thủy chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 bị hại với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị can Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.

Nhóm 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame được xác định là đồng phạm giúp sức. Theo chỉ đạo của bị can Thủy, các bị can này đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, bị can Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước nhưng các bị can này vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Ngoài ra, theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã trực tiếp trao đổi, đặt vấn đề nhờ bị can Tống Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần giúp tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Bị can Thủy chuyển cho bị can Liên hơn 31,9 tỷ đồng để được tạo doanh thu khống. Trong đó, số tiền bị cáo buộc đưa hối lộ từ thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực được xác định là 20,4 tỷ đồng.

Với hành vi này, bị can Thủy bị truy tố về tội Đưa hối lộ, bị can Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ.