Truy tố shark Thủy với cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng
ĐĐỗ Mến
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Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 bị hại với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng.
Ngày 14/10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo
trạng truy tố đối với 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối
lộ, Nhận hối lộ.
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư
và phân phối Egame) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Các bị can còn lại bị truy tố theo hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng
cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Thủy đã chỉ đạo cấp
dưới sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền.
Theo đó, từ năm 2015 – 2023, bị can Thủy chỉ đạo sử dụng pháp
nhân Công ty Egame làm đơn vị tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty
Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, đang
mở rộng đầu tư. Từ đó, các bị can kêu gọi khách hàng mua cổ phần Công ty Egroup
với lãi suất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng bị can Thủy
vẫn chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công
ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm
tiếng anh, trường học mầm non… Đây là các công ty đóng góp nguồn thu chủ lực từ
hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, là mô hình kinh doanh giáo dục được
bị can Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.
Để huy động tiền, bị can Thủy chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn
điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo
doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty
Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có hiệu quả, lợi nhuận cao.
Các bị can cũng xây dựng kế hoạch huy động vốn, soạn thảo hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm
với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ
đông cho bị can Thủy.
Các bị can cũng đưa ra mức lãi suất 15-20%/năm, đảm bảo bằng
việc sở hữu cổ phần Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống). Thời gian đầu,
khách hàng được trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. Sau đó, khi khách hàng đầu tư số
tiền lớn thì các quản lý, nhân viên kinh doanh tìm cách kéo dài thời gian, khuyến
khích tái đầu tư.
Với cách thức trên, từ năm 2015 – 2023, bị can Thủy chỉ đạo
thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 bị hại
với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị can Thủy là chủ mưu,
chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách
nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.
Nhóm 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame được xác định
là đồng phạm giúp sức. Theo chỉ đạo của bị can Thủy, các bị can này đã trực tiếp
thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm
kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.
Từ năm 2021, bị can Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng
mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước
nhưng các bị can này vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần.
Ngoài ra, theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng
phạm đã trực tiếp trao đổi, đặt vấn đề nhờ bị can Tống Thị Kim Liên – Chủ tịch
HĐQT kiêm giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần giúp
tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.
Bị can Thủy chuyển cho bị can Liên hơn
31,9 tỷ đồng để được tạo doanh thu khống. Trong đó, số tiền bị cáo buộc đưa hối
lộ từ thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực được xác định là 20,4 tỷ đồng.
Với hành vi này, bị can Thủy bị truy tố về tội Đưa hối lộ, bị
can Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
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