Vụ "Shark Thủy": Nhà đầu tư cần xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8

Theo thông báo của Bộ Công an, các bị hại trong vụ án liên quan đến "Shark Thủy" cần xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin trước ngày 31/8/2026...

Ngày 10/6, Bộ Công an đã có thông báo làm việc với các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/01/2026.

Kết quả điều tra xác định, các công ty thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu sau:

1APAX HOLDINGS_BOND2020 do Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã số 0105824156) phát hành ngày 01/10/2020.

2AECCH2123001 và 3AECCH2124002 do Công ty CP Anh ngữ Apax (mã số 0106019184) phát hành ngày 23/02/2021 và ngày 24/08/2021.

4IGARTEN_BOND2020 và 5IGECH2124001 do Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten (mã số 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và 08/06/2021.

6YBBCH2124001 do Công ty CP Ozen Health and Beauty (mã số 0107361094) phát hành ngày 24/07/2021.

7EIGCH2227001 và 8EIGCH2227002 do Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số 0102542890) phát hành ngày 22/02/2022 và 04/04/2022.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị bị hại trong vụ án (là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại Cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại (được đăng tải kèm theo thông báo) này để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại) trước ngày 31/8/2026.

Như VnEconomy đã đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là "shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, các bị can đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Khách hàng được nhân viên công ty giới thiệu về mức lãi suất từ 15-20%, được đảm bảo bằng cổ phần…

Bên cạnh đó, các bị can thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo doanh thu khống để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Từ năm 2015 - năm 2023, tổng cộng các bị can đã chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng với số tiền thu về hơn 7.765 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Số lượng bị hại trong vụ án này được xác định là 10.063 người.