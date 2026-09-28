Làm rõ số lượng nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án Shark Thủy
ĐĐỗ Mến
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So với kết luận điều tra lần một và cáo trạng truy tố ban hành cuối năm 2025, cơ quan điều tra đã điều tra bổ sung, xác định số lượng bị hại trong vụ án là 10.063 nhà đầu tư và số tiền chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận
điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối
Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Tại bản kết luận điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định
bị can Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Sau khi điều
tra bổ sung, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 bị hại với tổng
số tiền bị chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi gian dối chiếm đoạt tiền, cơ quan điều
tra ban đầu xác đinh, 60 nhà đầu tư đã mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không
xem xét những người này là bị hại.
Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, 60 nhà đầu tư
nêu trên không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định và cần
xác định là bị hại… Do vậy, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123
người với tổng số tiền bị chiếm là 8.459 tỷ đồng.
Đối với các bản án dân sự liên quan bị can Nguyễn Ngọc Thủy,
cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh làm rõ. Cụ thể, từ tháng 8/2023 đến
tháng 1/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Tòa án nhân dân 12 khu vực của Hà Nội
đã thụ lý xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
Trong đó, có 18 bản án liên quan đến 21 bị hại, 4 bản án
không liên quan đến bị hại, 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên
quan đến 2 bị hại và 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan đến
Công ty Egame.
Ngày 27/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn
bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Chánh án Tòa án nhân
dân TP Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công
nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội sau đó đã ban hành 20 quyết
định kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa
thuận đương sự nêu trên. Ngày 17/8/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết
định hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận nói trên.
Như vây, cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy
và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhóm 23 bị hại tại các bản án dân sự
và quyết định công nhận thỏa thuận dân sự nêu trên tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Nhóm 23 bị hại này được ghi nhận tại kết luận điều tra lần 1.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng xác minh, làm rõ
về 33 bất động sản, làm rõ về việc các bị hại, đương sự đã chuyển nhượng bất động
sản cho các bị can, các công ty trong hệ sinh thái Egroup, lãnh đạo các công ty
thuộc hệ sinh thái Shark Thủy và các cá nhân liên quan.
Trong đó, có 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy
không liên quan đến bị hại nên không xem xét. Có 28 bất động sản được các bị hại,
đương sự chuyển nhượng, ủy quyền cho 7 cá nhân trong đó có vợ chồng Nguyễn Ngọc
Thủy.
Cơ quan điều tra xác định các công chứng viên đã thực hiện
đúng quy trình, quy định trong việc công chứng chuyển nhượng ủy quyền và cho
vay đối với tài sản thế chấp là 33 bất động sản. Kết quả điều tra không có
thông tin, tài liệu phản ánh công chứng viên được hưởng lợi.
Đối với các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản
sau đó thế chấp vay tiền, cơ quan điều tra xác định, những người này thực hiện
theo chỉ đạo của bị can Thủy, không liên quan hành vi bán cổ phiếu khống cho
nhà đầu tư. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự
đối với các công chứng viên và những người khác.
Kết quả điều tra vụ án xác định, từ năm 2014, để có kinh phí
trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, bị can Thủy đã chỉ đạo
cấp dưới nâng khống và chuyển nhượng vốn điều lệ để chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng
của 10.123 bị hại.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có văn bản kiến nghị Sở Tài chính TP Hà Nội đôn đốc, chấn chỉnh Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, UBND phường, xã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn và tăng vốn điều lệ bất thường.
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