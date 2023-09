Tự doanh vẫn xả cổ phiếu VIC, cá nhân trong nước bắt đáy

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09/2023, chỉ số Vn-Index giảm 0,03% đóng cửa ở mức 1.211,50 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 23.259 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 26.076,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với phiên liền trước, nhưng vẫn giảm -5,3% so với trung bình 5 phiên và -3,2% so với trung bình 20 phiên.

Thị trường ở trạng thái cân bằng hơn so với phiên hôm qua khi các chỉ số chính đều ghi nhận tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Tín hiệu mua chủ động với khối lượng lớn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm vốn hóa và các ngành khác nhau.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 395,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 373,6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DXG, CTG, OCB, DGC, VIX, VNM, GEX, PVT, PVD, HDG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, STB, HCM, VCI, VRE, VHM, BID, EIB, SSI.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 257,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 434 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, HPG, HCM, DIG, SSI, VCI, VIC, DGC, VRE, VIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: PDR, CTG, MWG, FPT, GEX, VNM, MBB, VIX, PVT.

Tự doanh mua ròng 124,3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 128.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FPT, HPG, VPB, MBB, TCB, ACB, VHM, VNM, CTG. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, VIB, VCB, E1VFVN30, DGC, GAS, NVL, PVD, FUEDCMID, VIC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 505 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 189 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top bán ròng có DIG, DGC, DXG, SSI, FUEVFVND, HPG, VPB, VCG, VIC, NT2. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có PDR, EIB, GEX, VND, PNJ, CTG, VRE, MSN, PC1, GMD.

Đáng chú ý hôm nay có giao dịch sang tay hơn 24,1 triệu cổ phiếu VPB (tương đương 570,5 tỷ đồng) từ NĐT cá nhân cho Tổ chức trong nước. Top các giao dịch thỏa thuận trong phiên là TCB, MSN, MSB, HDB với sự tham gia của NĐT cá nhân ở cả 4 mã. Riêng TCB có giao dịch thỏa thuận nội khối ngoại.

Thép là ngành có tỷ trọng phân bổ dòng tiền hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp sau khi chạm mức đáy 10 phiên cuối tuần trước. Chỉ số giá tăng trong 2 phiên gần đây với nhiều mã cổ phiếu tăng tốt, bao gồm HPG, HSG và NKG.

Trong khi đó, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào ngành Ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao so với trung bình 10 phiên gần nhất, nhưng lực bán chủ động ở nhiều cổ phiếu đầu ngành (VCB, CTG, BID, MBB, VPB) khiến chỉ số giá của ngành giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Hóa chất là ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay khi tỷ trọng phân bổ dòng tiền hồi phục từ mức đáy. Chỉ số dòng tiền tích lũy và chỉ số giá có diễn biến đồng pha. Các cổ phiếu đầu ngành như DGC, DPM, DCM có tín hiệu mua chủ động với khối lượng giao dịch lớn.

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay quay lại vị thế mua ròng ở ngành Hóa chất, chủ yếu là DGC (sau khi bán ròng 4 phiên trước đó). Ngược lại, DCM là cổ phiếu mà cá nhân bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số dòng tiền tích lũy FMI của FiinTrade cho thấy dòng tiền vào cổ phiếu vẫn đang duy trì ở vùng đỉnh 1 năm.

Hiện giá phân bón trong nước tiếp tục tăng là thông tin hỗ trợ cổ phiếu phân bón trong khi DGC hấp dẫn nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Tỷ trọng giá trị giao dịch giảm ở tất cả các nhóm vốn hóa VN30, VNMID và VNSML, tuy nhiên thanh khoản ở 3 nhóm vốn hóa có sự cải thiện so với phiên hôm qua.

Lực mua chủ động kéo giá lên ở nhiều cổ phiếu trong rổ VN30(HPG, STB, SSI, HDB, FPT, GVR, GAS), VNMID (DXG, VND, DIG, HSG, NKG, MSB, DCM, DGC, DGW) và VNSML (ORS, HAH, CTS, GIL), giúp các chỉ số đóng phiên tăng điểm so với hôm qua.