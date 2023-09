Khối ngoại và tự doanh bán tháo, dòng tiền cá nhân bắt đáy gom ròng kỷ lục gần 2.300 tỷ

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giao dịch xong mua bán lướt sóng của khối ngoại vẫn tác động mạnh tới tâm lý thị trường. Vn-Index lại quay xe bay hơn 7 điểm tương ứng giảm về vùng 1.238 điểm trong phiên giao dịch hôm nay trước sức bán căng của khối ngoại giá trị bán ròng 1.202 tỷ đồng. Có lúc căng thẳng nhất trong phiên, VN-Index mất tới 13 điểm. Phiên hôm nay cũng là lượng hàng lớn về tài khoản dẫn đến xu hướng nhà đầu tư bán ngay khi thấy thị trường không tích cực.

Thanh khoản ba sàn lại tăng vọt lên gần 34.00 tỷ đồng, trong đó khối ngoại xả ròng 1.200 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, HDG, BSI, VNM, HHV, BID, DCM, DBD, MSH, DXS.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, STB, VHM, KBC, MWG, SHB, CTG, VRE, VND.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2284.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 2084.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, NVL, MWG, STB, VHM, KBC, DIG, CTG, VPB, FPT.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Y tế. Top bán ròng có: HDG, BSI, SSI, HSG, GAS, HHV, NKG, TCH, PNJ.

Tự doanh bán ròng 694,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 751,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Y tế.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HSG, GAS, EIB, PLX, LPB, FUESSVFL, VCI, FUEMAV30, TLG, VHC. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, MWG, FPT, HPG, VPB, VIC, CTG, VNM, ACB, DIG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 388,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 146,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản.

Top bán ròng có VIX, DIG, DXG, FPT, VCB, SSI, HAH, DXS, VPB, NVL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, HSG, GAS, NKG, DGC, SHB, REE, VRE, PNJ, ACB.

Gần 1,7 triệu cổ phiếu FPT (tương đương 166 tỷ đồng) được giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong phiên hôm nay. Đây là ngày thứ 2 xuất hiện giao dịch thỏa thuận lớn của khối ngoại ở cổ phiếu FPT, lũy kế đạt gần 3 triệu đơn vị.

Hôm nay, khối ngoại cũng giao dịch thỏa thuận 3,75 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 237,3 tỷ đồng). Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận giữa các các nhân tiếp tục sôi động, đáng chú ý là HDB, SSB, KDC, MSN, DGC, EIB, ACB.

Bán lẻ là ngành có thanh khoản tăng mạnh nhất hôm nay và chỉ số giá tăng +1,86% nhờ lực mua chủ động với khối lượng lớn ở nhiều cổ phiếu đầu ngành, chủ yếu là nhóm phân phối sản phẩm điện máy và ICT.

Giá trị giao dịch khớp lệnh của ngành Bán lẻ hôm nay cao gấp 2,7 lần so với hôm qua và 1,7 lần so với mức trung bình 5 ngày. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo đó tăng gần gấp đôi và chạm mức cao nhất trong 10 phiên.

Tuy nhiên, cũng giống như ngành Chứng khoán trong phiên hôm qua, chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Rel và FMI_Abs cùng đang ở vùng đỉnh 1 năm.

Sự kiện mở bán iPhone 15 được cho là thông tin hỗ trợ tích cực cho cổ phiếu Bán lẻ. Riêng với MWG, câu chuyện về bán vốn tại Bách hóa xanh hôm nay tiếp tục được nhắc đến.

Tỷ trọng giá trị giao dịch ở nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng nhẹ, đạt 38,07% so với 37,7% hôm qua, nhưng chỉ số VN30 giảm 0,63% (so với mức giảm -0,57%) do áp lực bán của khối ngoại (có sự tham gia của quỹ ETF) vào cuối phiên.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID với chỉ số giá giảm -0,43% khi xuất hiện lực bán chủ động ở nhiều cổ phiếu có tính thị trường cao trong phiên chiều.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ tăng lên mức 11%. Chỉ số giá giảm nhẹ -0,03%.