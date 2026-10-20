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Từ phố thị Sài Gòn đến khu phố SOHO: Kết nối giao thương giữa truyền thống và hiện đại

T Tuấn Sơn

Từ những tuyến phố quy hoạch theo ô bàn cờ tại phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) đến tinh thần “buôn có bạn, bán có phường” ở phường Chợ Lớn, Sài Gòn đã hình thành một bản sắc giao thương gắn liền với dòng người và tính cộng đồng. Kế thừa tinh thần ấy, SOHO tại The Global City đã nâng tầm những giá trị quen thuộc vào một không gian thương mại đương đại bằng tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế.

Tuyến phố thương mại SOHO nơi phố giao thương Việt gặp gỡ tinh thần và nhịp sống quốc tế.
Tuyến phố thương mại SOHO nơi phố giao thương Việt gặp gỡ tinh thần và nhịp sống quốc tế.

Sài Gòn từ lâu đã hình thành một nhịp sống đô thị nơi kinh doanh gắn liền với đời sống đường phố. Tại phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), cấu trúc đường phố dạng ô bàn cờ từ khoảng năm 1910 tạo nên mạng lưới liên thông, giúp dòng người linh hoạt di chuyển, dừng chân và tiếp cận các cửa hàng, quán xá trên những tuyến phố kế cận.

KẾ THỪA TINH THẦN GIAO THƯƠNG PHỐ VIỆT, MỞ NHỊP KẾT NỐI DÒNG NGƯỜI LƯU CHUYỂN

Những con đường ngang dọc tiếp tục nối mặt phố với khu dân cư, đưa hoạt động kinh doanh len sâu vào từng ô phố. Từ những hàng quán lâu đời như tiệm bánh mì Hòa Mã, cà phê Cheo Leo đến các cửa hàng chuyên dụng như nhạc cụ trên Nguyễn Thiện Thuật, tiệm giày, tiệm áo cưới tại đường Nguyễn Đình Chiểu... sự đa dạng về hàng hóa kinh doanh trong một mật độ dày đặc cùng khả năng kết nối nhanh đã tạo nên một địa bàn giao thương sầm uất, duy trì nhịp mua bán sôi động.

Trong khi đó, ở phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), sức sống thương mại lại được tạo nên dựa trên tinh thần “buôn có bạn, bán có phường”. Nơi đây hình thành những tuyến phố chuyên biệt, từ phố Đông y như Hải Thượng Lãn Ông, phố lồng đèn như Lương Nhữ Học đến các khu vực tập trung cửa hàng vàng bạc, đá quý và trang sức… Những cửa hàng kinh doanh liền kề, bổ trợ lẫn nhau, biến cả tuyến phố dần trở thành một điểm đến giao thương đặc trưng.

Các cửa hàng liền kề tạo sức sống giao thương cho cả khu phố.
Các cửa hàng liền kề tạo sức sống giao thương cho cả khu phố.

Từ những bản sắc đậm chất giao thương, “phố Việt” đã dần định hình nên không gian sầm uất rất riêng, nơi dòng người, mặt tiền kinh doanh và đời sống cộng đồng cùng vận hành cho đến ngày nay. Tiếp nối tinh thần ấy, giữa nhịp phát triển năng động của khu Đông TP.HCM, The Global City được quy hoạch như một khu đô thị “All-in-one” - một biểu tượng của chuẩn sống toàn cầu nơi làm việc, vui chơi, tận hưởng và giao thương cùng hiện diện.

Trong tổng thể đó, SOHO kế thừa tinh thần giao thương phố Việt qua cấu trúc mở, tính kết nối và những dãy nhà liền kề với cao độ đan xen, đồng thời được nâng tầm bởi ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan theo chuẩn quốc tế.

KHI PHỐ GIAO THƯƠNG VIỆT GẶP GỠ TINH THẦN VÀ NHỊP SỐNG QUỐC TẾ

Giá trị giao thương lâu đời của phố Việt đã được SOHO tái hiện và nâng tầm bằng tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế và lấy con người làm trọng tâm. Được kiến tạo bởi Masterise Homes cùng với các đối tác hàng đầu thế giới như Foster+Partners và WATG, khu phố được phát triển theo hướng đề cao khả năng đi bộ, sự kết nối giữa các dãy nhà và mối liên hệ với hệ sinh thái xung quanh.

SOHO được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với cấu trúc ô bàn cờ, tạo nên những lối dạo bộ thông suốt.
SOHO được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với cấu trúc ô bàn cờ, tạo nên những lối dạo bộ thông suốt.

Cảm hứng từ kiến trúc phố thị Việt tạo nên một hệ thống đường nội bộ thông minh tại SOHO, kết hợp vỉa hè rộng 3,5m và các mảng xanh đan xen. Cách tổ chức này tạo nên những tuyến dạo bộ tiếp nối nhau, giúp việc tìm kiếm và di chuyển giữa các cửa hàng, tiện ích trở nên thuận tiện trong vòng 15 phút.

Trên nền quy hoạch đồng bộ, Foster+Partners phát triển các dãy nhà phố liền kề với cao độ đan xen và diện mạo mặt tiền đa dạng. Mỗi không gian có điều kiện thể hiện một sắc thái kinh doanh riêng, trong khi vẫn duy trì sự hài hòa của toàn tuyến phố. Khi các cửa hàng cùng hiện diện và bổ trợ lẫn nhau, sức hút của từng thương hiệu có thể được cộng hưởng thành sức sống chung cho SOHO.

Nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế, SOHO cân bằng giữa hiệu quả giao thương và trải nghiệm con người
Nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế, SOHO cân bằng giữa hiệu quả giao thương và trải nghiệm con người

Đặc biệt, sức sống của SOHO không dừng lại trong phạm vi khu phố, mà được cộng hưởng từ hệ sinh thái toàn diện của The Global City. Nằm trong một tổng thể đa chức năng, SOHO không chỉ được bao quanh bởi các hoạt động thương mại mà còn kết nối với các tiện ích và hoạt động vui chơi, giải trí độc đáo.

Trong đó, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao đã góp phần hình thành những điểm đến thường xuyên tại The Global City.

Song song đó, hệ thống trường quốc tế liên cấp, trung tâm thương mại 123.000m2 cùng các hệ tiện ích khác được phát triển toàn diện, mở rộng dòng người đến học tập, mua sắm, vui chơi và trải nghiệm tại SOHO và trong toàn khu đô thị.

Hệ tiện ích toàn diện tại The Global City liên tục mở dòng người đến trải nghiệm tại SOHO.
Hệ tiện ích toàn diện tại The Global City liên tục mở dòng người đến trải nghiệm tại SOHO.

Khi các nhịp sống nối tiếp nhau ở nhiều thời điểm trong ngày, sức sống của khu phố cũng được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng cho hoạt động giao thương phát triển bền vững theo thời gian. Trong tương lai gần, hơn 20 tòa tháp căn hộ tại The Global City lần lượt được bàn giao, hướng đến khoảng 40.000 cư dân; phục vụ hơn 150.000 lượt người mỗi ngày cùng hơn 20.400 nhân sự tại các tòa nhà văn phòng. Sự hội tụ của hệ sinh thái toàn diện qua đó tiếp tục bổ sung các dòng người và nhu cầu đa dạng cho SOHO.

Từ những tuyến phố đã làm nên bản sắc giao thương Sài Gòn, giá trị bền vững luôn được bồi đắp bởi dòng người, tính kết nối và sức sống cộng đồng. Tại SOHO, tinh thần ấy được tái hiện trong một diện mạo mới, nơi bản sắc phố Việt gặp gỡ tư duy quy hoạch quốc tế và cộng hưởng cùng hệ sinh thái toàn diện của The Global City.

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