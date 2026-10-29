Từ xe điện đến ẩm thực đường phố: Sức hút của du lịch Hà Nội

Những chuyến xe điện len qua khu phố cổ, những món ăn bình dân và nhịp sống đặc trưng đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Trong 9 tháng năm 2026, Thủ đô đón khoảng 6,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ, mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho ngành dịch vụ du lịch.

Du khách tham quan khu vực trung tâm Hà Nội bằng xe điện. Ảnh: Nguyễn Huệ.

Từ chuyến xe điện đến trải nghiệm ẩm thực đường phố

Tại khu vực Nhà thờ Lớn và các tuyến phố trung tâm Hà Nội những ngày gần đây, hình ảnh các đoàn khách nước ngoài ngồi trên xe điện tham quan đã trở nên quen thuộc. Từ phương tiện có thiết kế mở, du khách có thể quan sát kiến trúc đô thị, ghi lại nhịp sống đường phố và dừng chân tại các điểm tham quan mà không phải đi bộ liên tục giữa những tuyến phố đông đúc.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến xe điện còn mang đến một cách khám phá đô thị ở tốc độ chậm. Với khách lần đầu đến Hà Nội, những góc phố cũ, công trình kiến trúc và hoạt động buôn bán thường ngày có thể trở thành một phần của hành trình trải nghiệm văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, các cửa hàng ăn uống bình dân tiếp tục thu hút du khách quốc tế. Tại một quầy bánh bao ở khu vực trung tâm, khách nước ngoài dừng lại xem thực đơn song ngữ, lựa chọn món ăn có giá niêm yết từ khoảng 15.000 đồng đến hơn 30.000 đồng một chiếc. Những chi tiết nhỏ như thực đơn dễ hiểu và giá bán công khai cũng góp phần làm trải nghiệm mua hàng thuận tiện hơn.

Ẩm thực đường phố có lợi thế ở tính gần gũi và khả năng tiếp cận: du khách có thể thưởng thức món ăn trong lúc đi bộ, kết hợp trải nghiệm với tham quan mà không cần dành nhiều thời gian cho một bữa ăn theo lịch trình cố định. Với các hộ kinh doanh nhỏ, dòng khách quốc tế cũng tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nhất là khi chất lượng phục vụ, vệ sinh thực phẩm và thông tin giá cả được bảo đảm.

Khách du lịch quốc tế chọn mua bánh báo tại một cửa hàng ở trung tâm Thủ đô - Ảnh: Nguyễn Huệ

Khách quốc tế tăng nhanh hơn thị trường nội địa

Theo số liệu công bố về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 27,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, trong khi khách nội địa đạt khoảng 20,9 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Như vậy, khách quốc tế chiếm khoảng 24% tổng lượt khách nhưng là phân khúc có tốc độ tăng trưởng nổi bật. Tổng thu du lịch tăng nhanh hơn tổng lượng khách, cho thấy doanh thu tính bình quân trên một lượt khách theo số liệu tổng hợp có xu hướng cải thiện; tuy nhiên, chỉ từ hai chỉ tiêu này chưa thể kết luận riêng mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế tăng bao nhiêu.

Diễn biến tại các cơ sở lưu trú cũng phản ánh đà tăng của thị trường. Tính chung 9 tháng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 6,874 triệu lượt khách, tăng 24,3%; trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%. Đây là chỉ tiêu thống kê theo hoạt động của cơ sở lưu trú, không đồng nhất với tổng lượt khách du lịch đến thành phố.

Về năng lực cung ứng, đến tháng 9/2026, Hà Nội có 3.769 cơ sở lưu trú với 72.404 phòng, 2.649 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực lữ hành và dịch vụ liên quan, cùng 10.750 hướng dẫn viên được cấp thẻ. Quy mô này tạo nền tảng phục vụ thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng trải nghiệm khi lượng khách quốc tế tiếp tục gia tăng.

Giữ chân khách bằng chất lượng dịch vụ và giá trị trải nghiệm

Đà tăng của du lịch cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chuyển sức hút điểm đến thành doanh thu bền vững. Những hoạt động tưởng chừng nhỏ như tham quan bằng xe điện, dùng bữa tại quán ăn địa phương hay mua sắm trong phố cổ có thể tạo chuỗi chi tiêu trải rộng tới vận chuyển, ăn uống, bán lẻ và dịch vụ hướng dẫn. Tuy vậy, mức độ đóng góp cụ thể của từng loại hình vào tăng trưởng chung cần có dữ liệu khảo sát riêng.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, bên cạnh yếu tố bản sắc, trải nghiệm của du khách còn phụ thuộc vào sự thuận tiện trong tiếp cận thông tin, tính minh bạch về giá, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ. Với khu vực phố cổ, việc cân bằng không gian sinh hoạt của cư dân, hoạt động kinh doanh và nhu cầu tham quan cũng là bài toán lâu dài.

Theo thông tin công bố ngày 13/10, Hà Nội đặt mục tiêu triển khai chiến dịch chuyển đổi số trong 100 ngày, phấn đấu số hóa toàn diện ít nhất 10 điểm du lịch, đồng thời mở rộng vé điện tử và các tiện ích công nghệ. Nếu thực hiện hiệu quả, các giải pháp này có thể giúp khách nước ngoài chủ động hơn trong tìm kiếm thông tin, sử dụng dịch vụ và xây dựng hành trình tham quan.

Theo kế hoạch năm 2026 được Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố, Hà Nội hướng tới khoảng 36,31 triệu lượt khách, trong đó có 9,04 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu du lịch dự kiến khoảng 160.000 tỷ đồng. Để tiến gần mục tiêu đó, thành phố không chỉ cần duy trì lượng khách mà còn phải nâng giá trị của mỗi trải nghiệm, từ sản phẩm văn hóa đặc sắc đến những dịch vụ bình dân ngay trên từng tuyến phố.

Những chiếc xe điện quanh Nhà thờ Lớn hay quầy bánh bao có thực đơn song ngữ chỉ là hai lát cắt nhỏ của bức tranh du lịch Hà Nội. Nhưng từ những trải nghiệm gần gũi ấy có thể thấy một hướng đi đáng chú ý: sức hấp dẫn của Thủ đô không chỉ nằm ở số lượng di tích, mà còn ở khả năng biến đời sống đô thị thường ngày thành sản phẩm du lịch có chất lượng, thuận tiện và đáng nhớ.