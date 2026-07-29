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Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách sau 7 tháng

T Tường Bách

Nhiều giải pháp mới được đưa ra, kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngành du lịch Thủ đô duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Từ đó nâng cao sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến hấp dẫn của khu vực...

Ảnh: Sắc sen Hà Nội
Ảnh: Sắc sen Hà Nội

Ngày 29/7, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 7/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 666,67 nghìn lượt, khách du lịch nội địa đạt 2,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng của năm 2026, Hà Nội đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,31 triệu lượt, tăng 25%; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch.

Trong tháng 7, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển ngành. Đối với công tác phát triển điểm đến, Sở Du lịch đã tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội, khu du lịch Ba Vì; xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam... Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc (xã Mỹ Đức), khảo sát kết nối các điểm đến tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận. Ảnh: Pexels
Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận. Ảnh: Pexels

Hoạt động xúc tiến, quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh. Sở Du lịch đã xây dựng các chương trình xúc tiến tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Thiên Tân; tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Sơn Tây; phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm...

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, trong tháng 8/2026, ngành Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở sẽ hoàn thiện Đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế; tiếp tục phối hợp với các xã, phường phát triển du lịch địa phương; du lịch văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, ngành du lịch Thủ đô sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội tại Bắc Kinh và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế; hoàn thành khảo sát phục vụ lập hồ sơ công nhận ba khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, quần thể Hương Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận, khu phố cổ Hà Nội; tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian tới.

Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Sắc sen Hà Nội
Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Sắc sen Hà Nội

Về truyền thông quốc tế, mới đây Hà Nội tiếp tục được ghi nhận khi xếp thứ hai trong top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới theo bảng xếp hạng do nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) công bố. Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh tại 107 thành phố trên thế giới.

Dữ liệu được tổng hợp từ các nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở giải trí và các dịch vụ trải nghiệm nhằm phản ánh mức độ hài lòng của du khách về chất lượng phục vụ tại mỗi điểm đến. Theo kết quả công bố, Edinburgh (Vương quốc Anh) đứng đầu bảng xếp hạng với 59% đánh giá tích cực. Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai với 58,6%, tiếp theo là Liverpool (Vương quốc Anh) với 58,3%. 

Đáng chú ý, Hà Nội là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng của MoneySuperMarket. Theo đánh giá của MoneySuperMarket, văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên ấn tượng tích cực đối với du khách khi đến Hà Nội. 

Top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Nguồn : MoneySuperMarket
Top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Nguồn : MoneySuperMarket

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng thông tin, Travel & Leisure vừa có bài viết chia sẻ về hành trình khám phá Việt Nam gắn với những dấu ấn về văn hóa ẩm thực. Theo đó, Susmita Baral, tác giả của bài viết đã miêu tả một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng cho thực khách: nếm thử cà-phê trứng Hà Nội.

Không dừng lại ở trải nghiệm ẩm thực, hành trình trải nghiệm văn hóa Hà Nội còn đưa du khách khám phá các điểm đến như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột, Nhà tù Hỏa Lò hay khu phố cổ Hà Nội. Theo tờ Travel & Leisure, sự kết hợp giữa ẩm thực với các hoạt động tìm hiểu di sản và đời sống thường nhật đã mang đến góc nhìn đa chiều về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Trong khi đó, đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội (HCA), thuộc Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam và trực thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đã ghi dấu ấn nổi bật tại Global Culinary Challenge Malaysia 2026 với 37 huy chương cùng 9 cúp vàng.

Đây là thành tích đáng tự hào của tập thể đầu bếp Việt Nam tại một sân chơi quốc tế quy tụ nhiều chuyên gia và đầu bếp chuyên nghiệp. Những giải thưởng không chỉ ghi nhận kỹ năng nghề nghiệp, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam chuyên nghiệp, giàu bản sắc và hội nhập.

Sự kết hợp giữa ẩm thực với các hoạt động tìm hiểu di sản và đời sống thường nhật đã mang đến góc nhìn đa chiều về Thủ đô. Ảnh: Oxalis Adventure
Sự kết hợp giữa ẩm thực với các hoạt động tìm hiểu di sản và đời sống thường nhật đã mang đến góc nhìn đa chiều về Thủ đô. Ảnh: Oxalis Adventure

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm mang tính bản địa, ẩm thực đang trở thành một trong những lợi thế nổi bật của du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực còn mở ra cơ hội để du khách kết nối sâu sắc hơn với con người và vùng đất, qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

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