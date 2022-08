Tuần lễ thời trang New York: Dự show diễn và mua sản phẩm bằng NFT

Được phép chiếm một chỗ ngồi trong hàng ghế khán giả tại Tuần lễ thời trang New York mùa này sẽ là giới báo chí, khách hàng VIP, các ngôi sao, người nổi tiếng và bây giờ là cả chủ sở hữu NFT. Theo đó, có 5 thương hiệu thời trang ở New York đang cấp quyền truy cập vào các buổi trình diễn và các trải nghiệm, quà tặng và đặc quyền khác cho những người mua NFT trị giá 100 đô la để mở khóa nhiều lợi ích trong ví kỹ thuật số của họ.

Công ty fintech The Shows, cũng là đối tác tổ chức chính thức của Tuần lễ thời trang New York, đã hợp tác với năm nhà thiết kế của Altu by Joseph Altuzarra, AnOnlyChild, Jonathan Simkhai, Kim Shui và The Blonds - để cung cấp các NFT phiên bản giới hạn. Hiện tại đã có sẵn 50 “chìa khóa” cho mỗi thương hiệu, với tổng số 250 NFT.

Đối với cố vấn Web3 Jenny Wang, người đã đóng góp ý tưởng cho dự án này, các “chìa khóa” thể hiện những gì NFT thời trang nên hướng đến: thu hút người hâm mộ theo cách của tiền điện tử nhưng đồng thời giúp họ xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu. “Tuần lễ thời trang luôn là một khu vườn bí mật có tường bao quanh rất khó tiếp cận và Web3 có thể là một giải pháp dân chủ hóa,” cô nói với Vogue Business. Nhà thiết kế Kim Shui đồng ý: “Tôi nghĩ Web3 thay đổi cách người tiêu dùng và thương hiệu kết nối”.

Khi mua “Keys to NYFW”, khách hàng có thể chọn nút “IRL NYFW Experience” để tham dự một sự kiện thực tế, hoặc tùy chọn “Designer Keepsake” để nhận được một sản phẩm vật lý phiên bản giới hạn từ nhãn hiệu. Thanh toán có sẵn qua ETH, Afterpay hoặc thẻ tín dụng. Afterpay sẽ cho phép người tiêu dùng chia khoản thanh toán thành bốn đợt không tính lãi trên Keys.NYFW.com. Để thu hút nhiều người hơn vào show diễn đầu tiên, Afterpay cũng cung cấp 250 khóa NFT miễn phí để xem nội dung hậu trường của New York Fashion Week.

Tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của thương hiệu AnOnlyChild cho Tuần lễ Thời trang New York.

“Chìa khóa” NFT của thương hiệu Altu by Joseph Altuzarra đi kèm với một chiếc áo thun oversized và một chiếc túi tote bằng da hoặc tư cách thành viên hàng năm của bảo tàng nghệ thuật TBD New York. Trong khi đó, phiên bản NFT của Jonathan Simkhai bao gồm một cuộc gặp gỡ riêng tư vấn mua sắm với nhà thiết kế hoặc bản phác thảo thiết kế sân khấu cho show diễn giới thiệu BST Xuân – Hè 2023 ra mắt vào ngày 13/9, kèm chữ ký của nhà thiết kế.

Các “chìa khóa” của AnOnlyChild, The Blonds và Kim Shui lần lượt đi kèm túi thắt lưng phiên bản giới hạn, phiên bản có chữ ký của cuốn sách sắp ra mắt của thương hiệu, “The Blonds: Glamour, Fashion, Fantasy” và một chiếc áo hoodie được thiết kế riêng hoặc vé dự tiệc và xem trình diễn thời trang.

Chìa khóa NFT trông như thật của thương hiệu Joseph Altuzarra.

Tất cả số tiền thu được từ việc bán NFT Keys của nhà thiết kế sẽ được quyên góp cho Free Arts NYC, nơi mang đến các chương trình nghệ thuật và cố vấn cho trẻ em trong các cộng đồng thiếu thốn ở Thành phố New York. Mặc dù nó vẫn còn khá hạn chế về mặt số lượng, nhưng dự án đánh dấu một bước quan trọng trong việc tích hợp thế giới Web 3.0 mới nổi với việc tiêu dùng thời trang truyền thống hơn.

Trước đó, các NFT lần đầu tiên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 2, mang đến phần thưởng độc quyền cho khách mời từ các nhà thiết kế. Giờ đây, các thương hiệu đang cấp quyền truy cập vào nhiều trải nghiệm vật lý và hàng hóa hơn, một sự thay đổi phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong thời trang và bán lẻ đối với các sản phẩm hỗ trợ mã thông báo và thực tế.

Tác phẩm nghệ thuật NFT của thương hiệu The Blonds cho Tuần lễ thời trang New York mùa xuân 2023.

Mùa trước, Joseph Altuzarra đã trao NFT tương ứng cho những người tham dự chương trình nhằm “tạo ra cảm giác cộng đồng mở rộng”, anh nói với Vogue Business. Và bây giờ là bước tiếp theo. “Tôi muốn những người quan tâm đến thời trang ở mọi cấp độ đều có thể tham gia, đó là lý do tại sao tôi chọn tham gia thiết kế chìa khóa NFT này,” anh nói.

Còn Kim Shui, người lần đầu tiên thử nghiệm NFT vào mùa trước, muốn chỉ ra sự thống trị hiện tại của nam giới trong không gian tiền điện tử. Là một nhà thiết kế quần áo cho phụ nữ, Shui hy vọng rằng các “chìa khóa” được phát hành lần này sẽ không chỉ mở ra thế giới thời trang mà còn cả lĩnh vực tiền điện tử cho những phụ nữ.

Chìa khóa NFT của các thương hiệu Jonathan Simkhai và Kim Shui.

Theo các chuyên gia, điểm giá thấp hơn của các NFT này và tùy chọn chia thanh toán thành bốn đợt, phản ánh thực tế của số đông khách hàng về việc không muốn chi tiêu nhiều cho các mã thông báo cấp quyền truy cập vào các sự kiện một lần. Việc không có nhiều người tham gia đấu giá cho chiếc váy 8,5 ETH (tương đương 13.000 đô la) của Jason Wu và DressX - đi kèm với hai vé xem chương trình – cũng cho thấy rằng mọi người chưa sẵn sàng trả một mức tiền cao để tham dự một buổi trình diễn thời trang.

Do đó, những “chìa khóa” NFT giá 100 đô la có vẻ hứa hẹn hơn. Nhà thiết kế Wang bị hấp dẫn bởi cách dự án có thể phát triển trong tương lai: “Điều gì xảy ra nếu bạn giữ nhiều chìa khóa? Trải nghiệm sẽ được nâng cấp như thế nào đối với một người hâm mộ đã giữ chìa khóa trong nhiều mùa và người hâm mộ đã mua chìa khóa trong mùa này sẽ được hưởng lợi gì cho mùa sau?... Bạn thấy đấy, các thương hiệu thời trang còn có thể làm nhiều thứ hơn nữa trong tương lai”.